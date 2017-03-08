Бывший бразильский защитник «Кайрата» подписал контракт с норвежским клубом
Бразильский защитник Бруно Соарес продолжит карьеру в Норвегии, где будет защищать цвета «Хёугесунна». Об этом сообщает KazFootball.kz.
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Предсезонную подготовку футболист начинал в «Кайрате». Однако тренерский штаб не видел ему места в составе. Следовательно, предлагалось легионеру
Напомним, что Бруно Соарес выступал за «Кайрат» с 2015 года. За это время провел 16 матчей, забил один гол. В сезоне 2016 года толком не играл
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