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8 марта 2017, 9:51 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бывший бразильский защитник «Кайрата» подписал контракт с норвежским клубом

Бразильский защитник Бруно Соарес продолжит карьеру в Норвегии, где будет защищать цвета «Хёугесунна». Об этом сообщает KazFootball.kz.

Ранее игроком интересовался шымкентский Ордабасы. Увеличить
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Предсезонную подготовку футболист начинал в «Кайрате». Однако тренерский штаб не видел ему места в составе. Следовательно, предлагалось легионеру какое-то время поиграть в первой лиге, на что Соарес не согласился и предпочел перейти в другой клуб. Так, «Ордабасы» желал заполучить центрбека, но до подписания контракта дело не дошло.

Напомним, что Бруно Соарес выступал за «Кайрат» с 2015 года. За это время провел 16 матчей, забил один гол. В сезоне 2016 года толком не играл из-за серьезной травмы колена.

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