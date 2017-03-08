Бывший бразильский защитник «Кайрата» подписал контракт с норвежским клубом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предсезонную подготовку футболист начинал в «Кайрате». Однако тренерский штаб не видел ему места в составе. Следовательно, предлагалось легионеру какое-то время поиграть в первой лиге, на что Соарес не согласился и предпочел перейти в другой клуб. Так, «Ордабасы» желал заполучить центрбека, но до подписания контракта дело не дошло.