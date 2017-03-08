СМИ: Андрей Карпович завершил карьеру футболиста
36-летний
экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович завершил карьеру игрока. Об этом сообщает KazFootball.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист планировал завершить карьеру еще по завершении предыдущего сезона. Однако решил помочь «Алтаю» в
Напомним, что он является воспитанником семейского футбола, карьеру начинал в «Елимае», в составе которого сыграл 53 матча (шесть голов). Также выступал за «Иртыш», «Кайрат-Алматы КТЖ», «Актобе», «Астану», «Ордабасы», «Атырау», «Шахтер».
Всего в казахстанской
Также имеет опыт выступлений в российской
В составе сборной Казахстана провел 55 матчей, забил три гола.
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