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8 марта 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ: Андрей Карпович завершил карьеру футболиста

36-летний экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович завершил карьеру игрока. Об этом сообщает KazFootball.kz.

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Футболист планировал завершить карьеру еще по завершении предыдущего сезона. Однако решил помочь «Алтаю» в премьер-лиге. Когда же команда не прошла сертификацию и была переведена в первую лигу, судя по всему, и пришла идея повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, что он является воспитанником семейского футбола, карьеру начинал в «Елимае», в составе которого сыграл 53 матча (шесть голов). Также выступал за «Иртыш», «Кайрат-Алматы КТЖ», «Актобе», «Астану», «Ордабасы», «Атырау», «Шахтер».

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 301 матч, забил 21 мяч. Последним клубом был семейский «Алтай».

Также имеет опыт выступлений в российской премьер-лиге, где провел четыре сезона. В 2002—2003 годах играл за «Ростсельмаш» (42 матча, один гол) и в 2007—2008 годах за московское «Динамо» (23 матча).

В составе сборной Казахстана провел 55 матчей, забил три гола.

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