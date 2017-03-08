«Кайрат» официально объявил о подписании контракта с футболистом сборной Венгрии
«Кайрат» пополнился очередным новичком. На этот раз им стал венгерский полузащитник Акош Элек. Об этом на своей странице в Instagram написал председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.
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Контракт подписан по схеме «2+1». В «Кайрате» Акош Элек будет выступать под 25 номером.
Напомним, что футболист выступал за венгерские «Казинцбарцика», «Видеотон», «Диошдьер», китайский «Чанчунь Ятай» и турецкий «Эскишехирспор». На его счету 40 матчей за сборную Венгрии, в составе которой он дошел до 1/8 финала Евро-2016.
Ранее «Диошдьер» на своем официальном сайте сообщал, что Элек продолжит карьеру в Казахстане. Однако в «Кайрате» только недавно подтвердили данную информацию.
Таким образом, Акош Элек стал шестым новобранцем клуба. В межсезонье состав пополнили Максим Гладченко, Иво Иличевич, Елдос Ахметов, Георгий Жуков, Самат Сарсенов.
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