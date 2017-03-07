Маркевич: Особо не рассчитываю, что «Днепр» выплатит мне долг

«Днепр» задолжал Маркевичу примерно $ 3,5 млн.



«Как продвигаются судебные тяжбы с “Днепром”? Абсолютно никак. Там ещё до меня был Рамос, которому должны денег уже три года. Так что я уже особо и не рассчитываю. Да и есть целая группа футболистов со схожими претензиями. Поэтому я иллюзий не питаю на этот счёт.



Будущее клуба? Ситуация предельно ясна. Если долги будут погашены, значит команда будет существовать. Есть много молодых игроков, школа была хорошая. По крайней мере, когда я там работал, Андрей Русол старался поддерживать это всё.



В первой команде ещё есть кому играть. Вопрос только в том, отдадут ли долги. Второй вариант — кто-то заберёт эту команду, расплатится с долгами, и “Днепр” продолжит жить дальше», — цитирует Маркевича «Террикон».



Ранее сообщалось, что ФИФА понизит «Днепр» в классе, если клуб в течение трёх месяцев не погасит долг перед агентом Хуанде Рамоса.