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7 марта 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Маркевич: Особо не рассчитываю, что «Днепр» выплатит мне долг

Бывший главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился мнением о будущем команды, а также рассказал о ходе своего судебного иска к днепровскому клубу из-за долгов по зарплате.

Бывший главный тренер Днепра Мирон <span class=error>Маркевич</span> поделился мнением о будущем команды а также рассказал о ходе своего судебного иска к днепровскому клубу <nobr>из-за </nobr>долгов по зарплате. Увеличить
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«Днепр» задолжал Маркевичу примерно $ 3,5 млн.

«Как продвигаются судебные тяжбы с “Днепром”? Абсолютно никак. Там ещё до меня был Рамос, которому должны денег уже три года. Так что я уже особо и не рассчитываю. Да и есть целая группа футболистов со схожими претензиями. Поэтому я иллюзий не питаю на этот счёт.

Будущее клуба? Ситуация предельно ясна. Если долги будут погашены, значит команда будет существовать. Есть много молодых игроков, школа была хорошая. По крайней мере, когда я там работал, Андрей Русол старался поддерживать это всё.

В первой команде ещё есть кому играть. Вопрос только в том, отдадут ли долги. Второй вариант — кто-то заберёт эту команду, расплатится с долгами, и “Днепр” продолжит жить дальше», — цитирует Маркевича «Террикон».

Ранее сообщалось, что ФИФА понизит «Днепр» в классе, если клуб в течение трёх месяцев не погасит долг перед агентом Хуанде Рамоса.

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