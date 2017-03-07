«Я так больше не могу, Арсен». Открытое письмо Санчеса Венгеру
Алексис Санчес намерен покинуть «Арсенал» — мы помогли чилийцу и за него «написали» письмо Арсену Венгеру.
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Лучший игрок «Арсенала» Алексис Санчес затеял бунт — чилиец жаждет титулов, а они в программу Арсена Венгера, похоже, не входят. Если верить британским СМИ, форвард конфликтует и с главным тренером, и с партнерами по команде. В последнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:2) Венгер оставил Санчеса в запасе, Алексис появился во втором тайме и был лучшим в составе «Арсенала». Однако южноамериканец
Это письмо написано нами от лица Санчеса, но мы не удивимся, если Алексис закажет для себя копию на английском.
«Арсен, почти три года назад ты уговорил меня перейти в «Арсенал"*. Ты ведь помнишь, как я сомневался? Помнишь, как ждал меня после матча на «Камп Ноу» и рассказывал о глобальных планах команды? Помнишь, как я ушёл из «Барселоны», из самой «Барселоны», чтобы стать частью Arsenal Way?
Я поверил в философию клуба. Поверил в особенный футбол, в котором мне отводилась особенная роль. В «Барсе» этого дать не могли, и я страдал. Ты же знаешь меня, Арсен, я тот ещё
Да там даже Ибра не нужен при живом Месси.
Короче, я согласился. В конце концов, деньги тут тоже платят отличные. 4,5 миллиона евро в год меня вполне устроили. Крутой контракт, невероятный стадион, чудесный город, культовый английский
Играть красиво, играть эффективно и… ну,
Сначала я думал, наивно думал, что с трофеями будет порядок. А что, мы ведь сразу прихлопнули «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. 3:0, разгром без вариантов, классно было. Я и месяца в клубе не пробыл, даже пинты пива не успел в Лондоне выпить, а уже
В том сезоне мы остались третьими, но выиграли Кубок Англии. Не думай, что я всё это забыл. Такие вещи не забываются, ради таких моментов я и становился футболистом, ради них я и приехал в «Арсенал».
Ах да, ещё ради Arsenal Way, точно. Но я так больше не могу, Арсен. Ты великий тренер, но твоя философия слишком жестока по отношению к тем, кто хочет выигрывать титулы. Мы всегда стараемся играть красиво, разыгрывать
Только вот с
Скажи, у нас есть хоть
Я так больше не могу, Арсен. Да, мне нравится играть на разных позициях, атаковать то из глубины, то встречаться с мячом в завершающей стадии атаки. Но когда наша игра в нападении стала строиться по принципу «Алексис везде играет круто, а остальные как попало?». Когда это случилось? Почти все два предыдущих сезона я играл левее в группе атаки.
Перед началом нынешнего чемпионата я спокойно отдыхал в отпуске в своей родной деревушке Токопилья. Но даже из Чили я не мог не читать одну и ту же новость. День за днём. «Арсенал» хочет купить форварда". Менялась только фамилия: то Игуаин, то Бензема, то Кавани, то Левандовски, то Ибрагимович… И кого мы в итоге купили, Арсен? Правильно, никого.
Как всегда.
Только не надо сейчас говорить про Лукаса Переса, это не тот форвард, который может стать новым Анри. Как ты решил проблему, Арсен? Правильно, просто поставил Алексиса в центр нападения. Я же всесильный, я могу решить все проблемы, я смогу стать президентом США, если захочу, ага. Да, я реально много забиваю и на позиции центрфорварда. Но опустел левый фланг, на правом у нас стабильного
У нас в команде вообще все это умеют делать. Пропадать, испаряться, прятаться.
После матча с «Баварией» моё терпение лопнуло, я высказал мужикам всё, что о них думаю. Так играть нельзя, так больше играть нельзя. Что сделал ты? Засунул меня в запас на «Энфилде». Гениально.
В сложный для команды период ты оставляешь на банке своего лучшего игрока. И мы «горим» к перерыву 0:2 без вариантов. Выпускаешь меня — я тут же организовываю гол, мы начинаем играть в пять раз лучше. Но уже поздно, мы всё равно проигрываем «Ливерпулю» 1:2.
Занавес.
Я понимаю, ты отчаянно пытаешься
Я так больше не могу, Арсен. Ты наверняка вырастишь кучу юных талантов. «Арсенал» наверняка выдаст ещё десятки сногсшибательных, красивых матчей. Иногда игра команды будет изумлять и восхищать — как изумляла и восхищала она меня самого. Мы умеем показывать потрясающий, удивительный футбол. Но мы не умеем выигрывать трофеи. Мы не будем выигрывать трофеи. Ты не купишь вдруг 3−4 звёзд, готовых звёзд. Не факт, что купишь хотя бы одну. Ты не научишь команду стабильно играть в обороне — плавали, знаем. В команде не появится новый Виейра, в ней
Я приходил в проект, в который верил. Наверное, ты веришь в него до сих пор, только вот у нас разные понятия о задачах футбольной команды. Прости, Арсен, мне нужны титулы. Подозреваю, что я не первый, кто уходит с такой формулировкой.
Боюсь, что и не последний.
Спасибо за всё. Алексис".
*Все персонажи не являются вымышленными, а любое совпадение с реально живущими или жившими людьми отнюдь не случайно.
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