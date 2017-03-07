Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга

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Сроки дисквалификации не сообщаются.



Дисквалификация была продлена после того, как ВАДА обжаловала предыдущий полугодовой срок наказания Фреда, который 24-летний футболист отбыл с февраля по июнь 2016 года.



Фред был дисквалифицирован после того, как во время выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки 2015 года в его допинг-пробах нашли запрещённый препарат — гидрохлоротиазид.