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7 марта 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга

Полузащитнику донецкого «Шахтёра» Фреду Родригесу продлили дисквалификацию за употребление допинга, утверждает FootballHub.

Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга - Фото Увеличить
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Сроки дисквалификации не сообщаются.

Дисквалификация была продлена после того, как ВАДА обжаловала предыдущий полугодовой срок наказания Фреда, который 24-летний футболист отбыл с февраля по июнь 2016 года.

Фред был дисквалифицирован после того, как во время выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки 2015 года в его допинг-пробах нашли запрещённый препарат — гидрохлоротиазид.

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