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7 марта 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Днепр» подписал литовского защитника Сигитаса Олберкиса

Литовский защитник Сигитас Олберкис подписал контракт с «Днепром». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Олберкис родился 19 апреля 1997 года, играет на позиции центрального защитника.

Литовский защитник Сигитас Олберкис подписал контракт с Днепром. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Олберкис родился 19 апреля 1997 года играет на позиции центрального защитника. Увеличить
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До приезда в Беларусь выступал у себя на родине за футбольные клубы «Круоя», «Круоя-2», «Шяуляй». Последней командой защитника был «Паневежис».

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