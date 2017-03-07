«Днепр» подписал литовского защитника Сигитаса Олберкиса
Литовский защитник Сигитас Олберкис подписал контракт с «Днепром». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Олберкис родился 19 апреля 1997 года, играет на позиции центрального защитника.
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До приезда в Беларусь выступал у себя на родине за футбольные клубы «Круоя», «Круоя-2», «Шяуляй». Последней командой защитника был «Паневежис».
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