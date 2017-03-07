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7 марта 2017, 17:00 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Итальянская полиция арестовала 26 футбольных болельщиков за торговлю наркотиками

РИМ, 7 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская полиция в ходе операции по противодействию футбольному хулиганству арестовала 26 болельщиков, занимавшихся торговлей наркотиками прямо на стадионе. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на правоохранительные органы.

Болельщики преимущественно клуба Аталанта распространяли и принимали кокаин прежде чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Увеличить
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В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба высшего дивизиона чемпионата страны «Аталанта», распространяла и принимала наркотики (кокаин) прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Всего 11 фанатов взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты.

Операция прошла в Бергамо и окраинах.

Аталанта
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