Итальянская полиция арестовала 26 футбольных болельщиков за торговлю наркотиками
РИМ, 7 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская полиция в ходе операции по противодействию футбольному хулиганству арестовала 26 болельщиков, занимавшихся торговлей наркотиками прямо на стадионе. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на правоохранительные органы.
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В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба высшего дивизиона чемпионата страны «Аталанта», распространяла и принимала наркотики (кокаин) прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Всего 11 фанатов взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты.
Операция прошла в Бергамо и окраинах.
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