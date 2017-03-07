В Бразилии футболист забил гол при розыгрыше мяча с центра поля
В Бразилии в матче одной из низших лиг между клубами «Миррай» и «Катандувенсе» футболист хозяев поля забил гол с центра поля.
Это случилось сразу же после того, как соперник забил мяч и сравнял счёт.
23-летний игрок «Миррая» ударом с центральной точки разыграл мяч и послал его в сетку, перекинув далеко вышедшего из ворот голкипера «Катандувенсе». В итоге встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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