В Бразилии футболист забил гол при розыгрыше мяча с центра поля

Это случилось сразу же после того, как соперник забил мяч и сравнял счёт.



23-летний игрок «Миррая» ударом с центральной точки разыграл мяч и послал его в сетку, перекинув далеко вышедшего из ворот голкипера «Катандувенсе». В итоге встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.