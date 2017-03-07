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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29001523/
7 марта 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Бразилии футболист забил гол при розыгрыше мяча с центра поля

В Бразилии в матче одной из низших лиг между клубами «Миррай» и «Катандувенсе» футболист хозяев поля забил гол с центра поля.

Это случилось сразу же после того, как соперник забил мяч и сравнял счёт.

23-летний игрок «Миррая» ударом с центральной точки разыграл мяч и послал его в сетку, перекинув далеко вышедшего из ворот голкипера «Катандувенсе». В итоге встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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