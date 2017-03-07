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7 марта 2017, 16:16 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Жеребьевка второго этапа футбольной Премьер-лиги состоится 10 марта

10 марта в 12:00 в Киеве состоится жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу сезона 2016/17, сообщает официальный сайт УПЛ.

Жеребьевка пройдет в Киеве на <span class=error>НСК</span> Олимпийский. Увеличить
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Согласно турнирной таблице уже определены четыре команды, которые обеспечили себе место в первой шестерке, где будут бороться за чемпионство и еврокубки.

Это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Александрия». Еще на два места претендуют «Олимпик», «Черноморец» и «Ворскла».

Также известны пять команд, которые будут бороться за выживание: «Звезда», «Сталь», «Днепр», «Волынь» и «Карпаты».

Как сообщал УНИАН, первый этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги завершится 19 марта.

Старт второго этапа намечен на 1 апреля.

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