The Sun: Шекспир утвержден главным тренером ФК «Лестер» до конца сезона
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Лестер» Крэйг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезона. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.
По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.
Действующий чемпион Англии «Лестер» в нынешнем сезоне после 27 туров с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter