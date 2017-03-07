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7 марта 2017, 16:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

The Sun: Шекспир утвержден главным тренером ФК «Лестер» до конца сезона

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Лестер» Крэйг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезона. Об этом сообщает британское издание The Sun.

<em>МОСКВА 7 марта. /ТАСС/. </em>Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба <span class=error>Лестер</span> <span class=error>Крэйг</span> Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезона. Об этом сообщает британское издание The Sun. Увеличить
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Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.

По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.

Действующий чемпион Англии «Лестер» в нынешнем сезоне после 27 туров с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

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