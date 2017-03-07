The Sun: Шекспир утвержден главным тренером ФК «Лестер» до конца сезона

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Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.

По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.

Действующий чемпион Англии «Лестер» в нынешнем сезоне после 27 туров с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.