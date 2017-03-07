СМИ: Тренер ФК «Арсенал» Венгер сообщил игрокам о своем уходе по окончании сезона
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер сообщил игрокам команды, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянский портал Snai.it.
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По информации издания, Венгер сделал свое заявление неофициально на базе клуба. При этом руководство команды, которое предлагает французскому специалисту новый двухлетний контракт, еще не поставлено в известность об этом решении.
Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).
В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав в 26 матчах 50 очков.
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