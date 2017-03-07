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7 марта 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Тренер ФК «Арсенал» Венгер сообщил игрокам о своем уходе по окончании сезона

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер сообщил игрокам команды, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянский портал Snai.it.

<em>МОСКВА 7 марта. /ТАСС/.</em> Главный тренер английского футбольного клуба Арсенал <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> сообщил игрокам команды что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянский портал <span class=error>Snai</span>.it. Увеличить
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По информации издания, Венгер сделал свое заявление неофициально на базе клуба. При этом руководство команды, которое предлагает французскому специалисту новый двухлетний контракт, еще не поставлено в известность об этом решении.

Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав в 26 матчах 50 очков.

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