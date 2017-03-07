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7 марта 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Ромеро покинул пост главного тренера «Малаги» спустя два месяца после назначения

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Уругваец Марсело Ромеро покинул пост главного тренера «Малаги» спустя два месяца после назначения на эту должность, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Ромеро возглавил «Малагу» в конце декабря прошлого года, сменив на посту главного тренера команды испанца Хуанде Рамоса.

Новым главным тренером испанского клуба стал Мичел, ранее работавший с «Марселем», «Олимпиакосом», «Севильей», «Хетафе» и «Райо Вальекано». Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2017/18.

«Малага» после 26 матчей набрала 26 очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании. В последних трех встречах клуб потерпел три поражения.

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