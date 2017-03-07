Ромеро покинул пост главного тренера «Малаги» спустя два месяца после назначения
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Уругваец Марсело Ромеро покинул пост главного тренера «Малаги» спустя два месяца после назначения на эту должность, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Ромеро возглавил «Малагу» в конце декабря прошлого года, сменив на посту главного тренера команды испанца Хуанде Рамоса.
Новым главным тренером испанского клуба стал Мичел, ранее работавший с «Марселем», «Олимпиакосом», «Севильей», «Хетафе» и «Райо Вальекано». Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2017/18.
«Малага» после 26 матчей набрала 26 очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании. В последних трех встречах клуб потерпел три поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter