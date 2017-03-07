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7 марта 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

СМИ: Экс-игрок «Динамо» Гусев ведет переговоры с немецким «Айнтрахтом»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб и ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги, сообщает Sportanalytic.com.

Украинец как свободный агент может присоединиться к новой команде в любой момент. Увеличить
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Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.

Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.

Как сообщал УНИАН, Гусев покинул киевское «Динамо» в декабре прошлого года. Вместе с тем, игрок отмечал, что не намерен завершать карьеру.

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