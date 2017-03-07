СМИ: Экс-игрок «Динамо» Гусев ведет переговоры с немецким «Айнтрахтом»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб и ведет переговоры с середняком немецкой Бундеслиги, сообщает Sportanalytic.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.
Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий «Айнтрахт», который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода. Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
Как сообщал УНИАН, Гусев покинул киевское «Динамо» в декабре прошлого года. Вместе с тем, игрок отмечал, что не намерен завершать карьеру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter