Удивительный старт в Китае: самая богатая лига провалила первый матч
То же самое, кстати, сделал Аксель Витсель, а Халка вдруг затмил другой бразилец. Только Карлос Тевес сразу начал отрабатывать мегазарплату.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первым матчем сезона явно ошиблись
Китайский маркетинг пока слишком далеко от зарплат на их рынке. Невероятно, что открывать сезон вдруг поставили игру «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувинь». На нее никто не пришел, и это было известно
Мало того, что главная звезда на две эти команды — всего лишь хорват Никица Елавич, так еще и картинка с матча открытия сезона выглядела вот так:
А та самая главная звезда Елавич сравнял счет с пенальти, а потом запорол вот такой выход один на один.
Халк забил, но разгром устроил не он
«Шанхай СИПГ» забил в первом туре больше всех. С Халка все началось: он тоже сравнял с пенальти. А потом включился другой бразилец Элкесон. Он за 15 минут положил «Чанчунь Ятай», с которым на сборах два раза играл «Зенит», три штуки. Оскар в чемпионате Китая дебютировал, но без голов — с одной передачей и элегантным пропуском мяча на Элкесона, когда тот забивал третий. Андре
Витсель и Пато проиграли старт
Самый дерзкий и привередливый новичок Суперлиги «Тяньцзинь Цюанцзянь», который отказывается от парней уровня Феллайни
Тевес отрабатывает супергонорар
После двух месяцев в Китае про игрока с самой большой зарплатой поползли слухи: уже недоволен китайским бытом, никак не может привыкнуть к местной еде. Может, конечно, Карлос Тевес и правда еще не в полном порядке, но на поле в первом матче у него
У Сколари самый жесткий матч
Чемпионский «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари и «Бейцзин Гоань» заканчивали вообще 10 на 10. Удалялись китайцы, а забивали приезжие: дубль Паулиньо за Сколари, в ответ — гол Бурака Йилмаза.
Китайская Суперлига, первый тур.
Гуанчжоу Эвергранд — Бэйцзин Гоань — 2:1.
Шанхай Шэньхуа — Цзянсу Сунин — 4:0.
Хэнань Цзянье — Хэбэй Чайна Форчун — 0:0.
Чунцин Лифань — Яньбянь Фудэ — 0:0.
Шанхай СИПГ — Чанчунь Ятай — 5:1.
Шаньдун Лунэн — Тяньцзинь Тэда — 2:0.
Гуанчжоу Фули — Тяньцзинь Цюанцзянь — 2:0.
Гуйчжоу Чжичэн — Ляонин Хувинь — 1:1.
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