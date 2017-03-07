Алжирский футболист погиб в ДТП после столкновения с микроавтобусом французской певицы

Отмечается, что автомобиль, в котором находился 27-летний футболист, столкнулся с микроавтобусом, в котором французская певица Дженифер Бартоли возвращалась с концерта в Брюсселе. Сама певица серьезно не пострадала. Помимо Туати в ДТП погибла 23-летняя женщина.

Туати выступал за такие французские клубы, как «Дижон», «Канн», «Ред Стар». Последней его командой была алжирская «Беджая». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Алжира шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.