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7 марта 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Алжирский футболист погиб в ДТП после столкновения с микроавтобусом французской певицы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Алжирский футболист Юсеф Туати, выступавший за клубы второй французской лиги, погиб в ДТП во Франции. Об этом сообщает радиостанция RMC.

Отмечается, что автомобиль, в котором находился 27-летний футболист, столкнулся с микроавтобусом, в котором французская певица Дженифер Бартоли возвращалась с концерта в Брюсселе. Сама певица серьезно не пострадала. Помимо Туати в ДТП погибла 23-летняя женщина.

Туати выступал за такие французские клубы, как «Дижон», «Канн», «Ред Стар». Последней его командой была алжирская «Беджая». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Алжира шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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