Будем помнить. ТОП-10 главных потерь Премьер-Лиги

Завтра стартует уже новый сезон в Премьер-Лиге, а республиканский интернет-портал Sports.kz вспоминает прошлый и тех футболистов, что мы уже не увидим на казахстанских полях, — по крайней мере, в ближайшем будущем. Причем сразу отметим, во избежание вопросов в дальнейшем, что серб Неманья Максимович хотя и официально перешел в испанскую «Валенсию», еще наденет майку «Астаны», как и колумбиец Рохер Каньяс, возвращение которого в стан чемпиона вполне вероятно.



Итак, представляем вниманию отечественных любителей футбола десятку главных потерь чемпионата Казахстана.



1. Анатолий Тимощук (Украина)

«Кайрат» —> завершил карьеру



Полтора сезона в составе «Кайрата» украинец отдавался полностью, причем не только на поле, но и за его пределами тоже. Тимощук стал тем, кто сплачивал коллектив, отвечал за дисциплину, раздавал ценные советы и уделял внимание как молодым воспитанникам клуба, так и болельщикам на трибунах. Игра, демонстрируемая ветераном, бывало, и критиковалась, но, большей частью необоснованно: согласно статистике, опорник выигрывал подавляющую часть единоборств на поле во всех матчах, не допуская при этом серьезных огрехов. Тимощук является тем самым примером профессионализма, на который стоит равняться.



2. Малик Мане (Сенегал)

«Тараз» —> «Нэй Мэнгу Чжунъю» (Китай)



Снова покинул нашу страну этот талантливый сенегалец, который в прошлом сезоне провел в составе «Тараза» 30 игр и забил 13 мячей. Казалось, место в рядах наших ведущих клубов ему найдется — но нет, это не так, хотя был определенный интерес со стороны шымкентского «Ордабасы» и «Атырау». Теперь же Малик будет выступать в Китае и, надеемся, еще вернется и порадует нас своей игрой.



3. Чиприан Дяк (Румыния)

«Тобол» —> «ЧФР Клуж» (Румыния)



Трудно однозначно воспринимать этого футболиста. Он точно талантлив, неординарен и лидерскими качествами не обделен, однако сложилось впечатление, что как в «Актобе», так и в костанайском «Тоболе» румын не выкладывался полностью. Но даже при этом приносил достаточно пользы на поле.



4. Александр Чижов (Украина)

«Окжетпес» —> «Ворскла» (Украина)



Уход столпа обороны «синегорцев» перед стартом чемпионата трудно воспринимать объективно. Фактически, такая потеря в состоянии разрушить всю защитную линию, выстроенную Владимиром Мухановым. Однако причина здесь в серьезных семейных проблемах, а значит, никаких претензий к игроку быть не может. 59 матчей за два сезона, пару голов и уважение болельщиков увозит в своем багаже из Казахстана Чижов.



5. Игнасио Эррера (Чили)

«Иртыш» —> «Нефтчи» (Азербайджан)



Этого футболиста многие уже успели невзлюбить — просто потому, что по приезду в новый клуб он раздал ряд интервью о прекрасном новом чемпионате и клубе, где, разумеется, все лучше, чем в Казахстане. Ну что ж, ничего нового в таком поведении для нас нет. Тем не менее, своей игрой Эррера оставил очень приятное впечатление — на высоте у него было все: техника, удар и пас. Вероятно, его стоило бы оставить, но в «Иртыше» решили иначе.



6. Бранислав Трайкович (Сербия)

«Ордабасы» —> свободный агент



За две сезона Трайкович успел провести 54 игры и забить два гола. Серб был самым надежным звеном во всей обороне шымкентцев — довольно цепкий, с малым количеством допускаемых ошибок на поле, правильным выбором позиции. Да и, в целом, — просто качественный игрок, пока оставшийся без клуба.



7. Томаш Йирсак (Чехия)

«Иртыш» —> «Храдец Кралове» (Чехия)



На поле чех был не столь заметен, но проделывал огромный объем работы в центре поля, — причем работы довольно важной, как любят говорить: черновой. Покинул он павлодарцев еще до завершения прошлого сезона, в связи с чем назывался ряд причин, основная из которых — финансовая.



8. Деслей Уббинк (Нидерланды)

«Шахтер» —> «Тренчин» (Словакия)



Сумевший раскрыться в Караганде Уббинк, возможно, мог бы стать футболистом основы даже в таких клубах, как «Астана» и «Кайрат», но на плохих полях он показать себя полностью не мог, в результате чего не всегда попадал в основу даже у «горняков». Однако это не помешало игроку стать одним из любимцев фанатов карагандинцев. А подписание контракта с чемпионом Словакии также говорит о многом — в том числе и о потенциале исполнителя.



9. Сергей Яворский (Украина)

«Тобол» —> «Ильичевец» (Украина)

Рабочая лошадка, не иначе. Много работы проделывал на поле этот футболист, но оказался в новом сезоне своему работодателю не нужен. Тут, конечно, стоило подумать над его приглашениям ряду других наших клубов, но, видимо, интереса особого проявлено не было.



10. Леандре Тавамба (Камерун)

«Кайрат» —> «Партизан» (Сербия)



Трудно воспринимать однозначно этого форварда — 29 игр, 6 голов во всех турнирах за алматинцев. Только постоянное рвение игрока в атаке, конечно, заслуживает внимания, — номер этот легионер на поле явно не отбывал, да и, в целом, сменщиком Жерара Гоу был довольно неплохим. По крайней мере, сейчас в «Кайрате» такого нет.



Не нашлось места в первой десятке нашего рейтинга ряду вполне добротных футболистов — у «подножья» его остались и румын Иоан Мера, и литовец Георгас Фрейдгеймас с боснийцем Семиром Керлой, и македонец Александар Дамчевски, и нигериец Доминик Чатто, и ивуариец Куасси Куаджа, бразилец Бруно Соарес с поляком Пшемыслав Трытко. Но десятка не резиновая.