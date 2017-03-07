Кто вырвется вперед? Превью к первому туру КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Тур 1

8 марта.

«Ордабасы» — «Астана»

Очень интересная игра ожидается в Шымкенте. Южане на своем поле постараются, как минимум, не проиграть. В межсезонье они отметились несколькими интересными приобретениями. Соответственно, любопытно будет узнать, как в игровую концепцию Алексея Петрушина вписались Никита Бочаров, Преслав Йорданов, Кирилл Ковальчук, Зоран Рендулич. По идее, новички должны помочь шымкентцам успешно выступить в нынешнем сезоне.

«Астана», несмотря на финансовые трудности, по-прежнему представляет собой грозную силу. В Суперкубке северяне выглядели неплохо, а на результате игры с «Кайратом» сказалась также слабая реализация моментов. Как бы то ни было, астанчане сделают все, чтобы не смазать начало чемпионата.

Команды между собой встречались 26 раз, пять побед одержал «Ордабасы» при четырех ничьих и семи поражениях с разницей мячей 22−44. В активе «Астаны» самая крупная победа, одержанная со счетом 5:0 в 25-м туре сезона-2014.

«Тобол» — «Атырау»

Костанайцы фавориты, хотя в межсезонье атыраусцы затеяли масштабную перестройку состава, пригласив 18 новых футболистов. Поэтому бой они дадут, да вот на поле «Тобола» выступают неважно. В предыдущих 23 играх только в двух случаях выходили победителями при восьми ничьих и 13 поражениях. К тому же общая статистика личных встреч не в их пользу — 10 побед, 13 ничьих и 22 поражения. Разница мячей также минусовая 43−66. Ну, и чемпионат «нефтяники» вынуждены начинать с минусом девять очков из-за образовавшихся долгов перед предыдущими футболистами и главным тренером.

Словом, незавидная ситуация у «Атырау». Но выходить из нее как-то придется. С учетом первого тура и специфики весеннего футбола, неплохим результатом для гостей была бы ничья. А что на это скажет «Тобол»?

«Иртыш» — «Акжайык»

Уральцам будет непросто, потому как выездные матчи им всегда давались со скрипом. Тем не менее, при Вахиде Масудове в их конкурентоспособности сомневаться не приходится. Интересно, что до последнего момента «Акжайык» считался «тихушником» трансферного рынка, а незадолго до начала футбольного сезона заключил контракты с рядом интересных игроков, тогда как распрощался с 21 футболистом. И все же павлодарцы смотрятся предпочтительнее. Да, их состав претерпел значительные изменения. Однако Димитару Димитрову каким-то невероятным образом удается из года в год удерживать команду на плаву.

И еще. «Иртыш» ни разу не проигрывал «Акжайыку». Выиграл 15 игр из 17, и всего в двух матчах позволил уральцам довольствоваться ничейным исходом. Разница мячей 42−5. Плюс павлодарцы дважды побеждали с крупным счетом по 6:0 в 2003 и 2004 годах.

«Кайсар» — «Окжетпес»

Если с синегорцами все понятно и от них можно ожидать атакующей игры с дальнейшим продвижением по турнирной лестнице, то «Кайсар» пока загадка. С другой стороны, кызылординцы очень активно провели трансферную политику. Так, из новичков внимания заслуживают Матиас Курьор, Джон Камара, Владимир Аржанов, Абдель Ламанж, Стефан Николич, всего 17 новых игроков. Исполнители такого уровня просто обязаны помочь Стойчо Младенову закрепиться в премьер-лиге, а именно в середине турнирной таблицы. И для этого первым делом необходимо набирать очки дома.

Прежде стороны провели 30 очных встреч, в 14 из них успех праздновали кызылординцы, семь игр завершились вничью и еще в девяти поединках сильнее оказывались кокшетаусцы. Разница мячей 35−27 в пользу «Кайсара».

«Тараз» — «Шахтер»

«Шахтер» один из немногих в премьер-лиге участников, ограничившийся минимальными перестановками в составе. Кроме того, карагандинцы неплохо выглядели в некоторых товарищеских играх и вполне могут рассчитывать на положительный результат в Таразе. Между тем, южанам пришлось на ходу менять подготовку к сезону, а вместе с этим наспех приглашать оставшихся свободных агентов. В целом несколько интересных легионеров приобрели. И насколько органично они вписались в состав, покажет ближайшая встреча с «горняками». Правда, ждать от таразцев какой-то невероятной и результативной игры не следует, слишком мало времени было отведено на подготовку.

Ранее с карагандинцами таразцы играли не очень хорошо, потерпели 25 поражений при 14 победах и десяти ничейных результатах. Разница мячей соответствующая 44−72. И еще трижды крупно уступали с одинаковым счетом 1:5 (2003, 2010, 2014).

«Кайрат» — «Актобе»

Думается, в этом противостоянии фаворит очевиден. У кайратовцев состав более чем сбалансированный. А игрокам уровня Иво Иличевича, Андрея Аршавина, Исаэля по силам в любой момент перевернуть ход матча. Другое дело, что «Актобе» не бездействовал в межсезонье и его бразильские легионеры должны сказать свое слово, не отбывать же номер приехали в КПЛ. Что-то, наверняка, умеют и это что-то обязаны продемонстрировать во встрече с главным претендентом на «золото». Где еще найдешь такого хорошего раздражителя.

В случае своей победы, кайратовцы подравняют статистику личных встреч с «Актобе». На данный момент на счету они имеют 21 победу при девяти ничьих и 22 поражениях с разницей мячей 80−63. Буквально несколько лет назад солидное преимущество в истории личных встреч было на стороне «красно-белых». Но с приходом Владимира Вайсса и Кахабера Цхададзе чаще побеждать стали алматинцы.