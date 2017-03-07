Свисток по-украински. Судейский анализ матчей 20-го тура Лиги Пари-Матч

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В матчах двадцатого тура чемпионата Украины не произошло судейских скандалов, но и за безупречной работой арбитров наблюдать также не пришлось. Был обычный тур с рядом рабочих моментов — дискуссионных и таких, из которых следует сделать выводы. Обо всем самом интересном из плоскости арбитража рассказал эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

«Днепр» — «Черноморец» 1:1

Главный арбитр — Анатолий Жабченко (Хмельницкий).

Мирослав Ступар. Язык не повернется сказать о том, что арбитр неудачно судил игру. Жабченко нормально выполнял свою работу, но два момента выделяются из общей картины.

На 83-й минуте Жабченко вынес санкции Руслану Ротаню за нарушение правил, после чего между арбитром и капитаном «Днепра» возникла дискуссия. Но эта дискуссия была невыгодной для арбитра, тем более, что в ходе нее футболист выразил судье свое недовольство и будто бы сделал ему замечание. Хотя обычно бывает наоборот — замечания выносят арбитры. Понятно, что Ротань — авторитет, ветеран и уважаемый человек. Однако арбитр должен сохранять честь. И если сложно расставить акценты в дискуссии, тогда лучше этих дискуссий вообще избегать.

И второй момент — это удаление Давида Хочолавы. Вот к этой красной карточке есть вопросы. Кожушко ожидал мяч, который, возможно, выходил бы за боковую линию. Футболист «Днепра» почувствовал момент, когда Хочолава пытался сыграть на опережение и легонько корпусом перекрыл оппоненту путь. В результате этой блокировки Хочолава неуклюже упал на газон, но перед тем намеренно рукой сыграл в мяч. Желтая карточка Хочолаве — поспешная. Это было второе предупреждение (первое состоялось в первом тайме вполне по делу) для защитника «Черноморца».

88-я минута. Карноза прорывался к воротам «Днепра», но, будучи под «опекой» Когута, упал на газон. Арбитр зафиксировал симуляцию и вынес футболисту «Черноморца» предупреждение.

Мирослав Ступар. Здесь уже Жабченко разобрался четко. Артур почувствовал на себе дыхание Когута и завалился в штрафной площадке на газон. Нарушение правил со стороны футболиста «Днепра», конечно же, не было. Желтая карточка Карнозы за симуляцию — справедлива.

«Динамо» — «Олимпик» 1:0

Главный арбитр — Юрий Грисьо (Львов).

Мирослав Ступар. Юрий Грисьо матч провел на хорошем уровне. Арбитр не посмотрел на авторитет Ярмоленко, предъявляя ему желтую карточку. Впрочем, «прелюдия» к этому моменту — это пассивность ассистента Дениса Шудрика. Тот промолчал в моменте, когда против Ярмоленко была не совсем чистая игра. Арбитр находился далеко от эпизода, поэтому ассистент должен был взять инициативу на себя и проявить командную работу. Этого, к сожалению, не произошло.

Ярмоленко возмутился, высказался в адрес ассистента, за что справедливо был наказан «горчичником».

Падение Беседина в штрафной площадке «Олимпика», когда нападающий принимал мяч на грудь, а Эммерсон пытался помешать оппоненту, как и падение Беседина на 77-й минуте, даже не обсуждаются — против форварда не было нарушений, поэтому не было и оснований для одиннадцатиметровых ударов.

«Карпаты» — «Александрия» 1:0

Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев).

Мирослав Ступар. Для Арановского — это один из лучших матчей в карьере. Евгений четко разбирался в сложных моментах, правильно трактовал фолы. Конечно, не без огрехов, но общий уровень работы был высоким.

Характерный для Арановского момент произошел на 49-й минуте. Пошла атака «Карпат», из центра поля последовала передача на левый фланг на футболиста, который находился в положении «вне игры». Но на своем пути мяч срикошетил от ноги игрока «Александрии» и улетел к Гладкому, который находился в правильном положении. Александр пробил неуклюже, но главное для нас — что арбитр не остановил матч. Хотя ассистент Трехлиб поднял флажок, среагировав на пассивный офсайд.

Здесь Арановский взял инициативу на себя и был прав. За последние несколько сезонов это едва ли не первое решение Евгения, когда он отменил решение ассистента. Трехлиб ошибся, но Арановский исправил его ошибку. Было бы более четко, если бы в этом эпизоде ​​"Карпаты забили гол. Тогда сказали бы «Браво, Арановский!». Но все равно — молодец.

Интересный момент — с удалением Басова. Басов на 61-й минуте получил справедливую желтую карточку, когда придержал Гладкого руками. А на 71-й минуте состоялась передача за спину Басову, на которую, — передачу, — открывался Худобяк. Однако Сергей все же сумел прервать полет мяча, сыграв головой. Но борьба продолжилась. Худобяк на скорости вполне реально мог убежать с мячом на ворота «Александрии», создав опасность. Поэтому Басов немного неуклюже, но притормозил оппонента рукой. И за это был справедливо наказан второй желтой карточкой.

«Ворскла» — «Заря» 1:2

Главный арбитр — Анатолий Абдула (Харьков).

Мирослав Ступар. Анатолий Абдула дал слабину в нескольких моментах, в которых нужно было вынести игрокам дисциплинарные санкции. Карточки напрашивались и по духу игры, и по характеру нарушения правил. Это было очевидно, кажется, для всех, кроме Абдулы.

Речь, в первую очередь, о моменте на 44-й минуте, когда проход Бонавентуре был прерван Чижовым. Защитник «Ворсклы» не сыграл в мяч, а создал для оппонента барьер. Справедливый пенальти, но где же карточка? Футболисты «Зари» также требовали предупреждения, но Абдула, зная, что Чижов на 23-й минуте уже получил «горчичник», не решился удалить защитника.

Следует отметить, что Абдула вообще свои матчи проводит нестабильно. Здесь назначил пенальти без карточки, а на 15-й минуте вообще не зафиксировал нарушения правил в моменте, когда Чижов в своей штрафной площадке нагло за голову и плечи повалил на землю Чечера. Абдула находился в метрах 8−10-и от эпизода, не больше.

Далее — еще один момент. Атака левым флангом от полтавчан, Сухоцкий поднятой вверх рукой заблокировал подачу Ребенка. Абдула не отреагировал на эпизод. Это бросает тень на репутацию опытного арбитра.

Назначение одиннадцатиметрового в ворота «Зари» — справедливое. Одарюк открывался в штрафной площадке под мяч, вброшенный из аута, а Гречишкин легонько, где-то даже незаметно зацепил ногу Одарюка. Со стороны Дмитрия не было умышленного намерения сфолить, но это не отменяет справедливости пенальти. И прав арбитр в том, что не показал Гречишкину желтой карточкой.

«Сталь» — «Зирка» 3:0

Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков).

Мирослав Ступар. Для Екатерины не все складывалось гладко в том плане, что были два моменты, в которых арбитр должна была проявить знание дела. Моменты с участием защитника «Зирки» Перейры и нападающего «Стали» Васина.

На 35-й минуте прошел пас на Васина в штрафную площадку, Денис попытался обработать мяч, а Перейра сыграл в подкате. Васин упал на газон, но четко не видно, задел ли Перейра его ногу. Контакт если и был — то минимальный. Здесь трудно разобраться, поэтому момент стоит оставить на усмотрение арбитра.

Ну, а на 72-й минуте Васин развернулся и хотел сделать рывок к мячу, который находился в штрафной площадке «Зирки». Перейра выставил бедро, через которое Васин и рухнул. Справедливый одиннадцатиметровый удар.

В конце поединка Монзуль получила букет цветов. Положительно.

«Волынь» — «Шахтер» 0:1

Главный арбитр — Сергей Березка (Киевская область).

Мирослав Ступар. «Шахтер» победил с минимальной разницей в счете, но вряд ли можно говорить о том, что «горняки» ощутили в борьбе с «Волынью» какие-то трудности. Дончане понимали, что рано или поздно свой мяч забьют. Проблема заключалась только в не реализации моментов.