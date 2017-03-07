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7 марта 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард «Динамо» Воронин стартовал с победы на тренерском мостике «Бюдериха»

Клуб седьмого немецкого дивизиона «Бюдерих», который в конце января возглавил экс-форвард сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин, одержал победу в первом официальном матче года.

Клуб седьмого немецкого дивизиона Бюдерих который в конце января возглавил <nobr>экс-форвард</nobr> сборной Украины и московского Динамо Андрей <span class=error>Воронин</span> одержал победу в первом официальном матче года. Увеличить
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Информация появилась на официальной странице команды в «Фейсбуке».

«Бюдерих» обыграл «Гревенброх» — 3:2. Благодаря победе подопечные украинского специалиста поднялись на 6-е место. От первой строчки команду Воронина отделяют всего четыре очка.

«Бюдерих» имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

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