Экс-форвард «Динамо» Воронин стартовал с победы на тренерском мостике «Бюдериха»

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Информация появилась на официальной странице команды в «Фейсбуке».



«Бюдерих» обыграл «Гревенброх» — 3:2. Благодаря победе подопечные украинского специалиста поднялись на 6-е место. От первой строчки команду Воронина отделяют всего четыре очка.



«Бюдерих» имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.