Экс-форвард «Динамо» Воронин стартовал с победы на тренерском мостике «Бюдериха»
Клуб седьмого немецкого дивизиона «Бюдерих», который в конце января возглавил
экс-форвард сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин, одержал победу в первом официальном матче года.
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Информация появилась на официальной странице команды в «Фейсбуке».
«Бюдерих» обыграл «Гревенброх» — 3:2. Благодаря победе подопечные украинского специалиста поднялись на 6-е место. От первой строчки команду Воронина отделяют всего четыре очка.
«Бюдерих» имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
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