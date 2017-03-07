«Барселона» и «Пеньяроль» заключили договор о сотрудничестве

Делегация южноамериканского клуба на днях прибыла в столицу Каталонии, где и был подписан договор. В официальном сообщении каталонского клуба, в частности, на этот счёт говорится: «Барселона» и «Пеньяроль» заложили фундамент для сотрудничества. Его целью является развитие спортивного духа в разных областях клубов. Особое внимание будет обращено на формирование игроков как в спортивном, так и образовательном и воспитательном аспектах.



Ранее сообщалось, что «Барселона» приобрела у «Пеньяроля» защитника молодёжной сборной Уругвая Сантьяго Буэно.