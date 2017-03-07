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7 марта 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» и «Пеньяроль» заключили договор о сотрудничестве

«Барселона» и уругвайский клуб «Пеньяроль» заключили договор о сотрудничестве, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Делегация южноамериканского клуба на днях прибыла в столицу Каталонии, где и был подписан договор. В официальном сообщении каталонского клуба, в частности, на этот счёт говорится: «Барселона» и «Пеньяроль» заложили фундамент для сотрудничества. Его целью является развитие спортивного духа в разных областях клубов. Особое внимание будет обращено на формирование игроков как в спортивном, так и образовательном и воспитательном аспектах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» приобрела у «Пеньяроля» защитника молодёжной сборной Уругвая Сантьяго Буэно.

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