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7 марта 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ: С «Актобе» могут снять очки и запретить регистрацию игроков

В казахстанском футболе назревает очередной скандал, в центре которого оказался «Актобе», сообщает KazFootball.kz.

Ранее с Атырау перед стартом сезона сняли девять очков <nobr>из-за </nobr>задолженности перед бывшими игроком и тренером. Увеличить
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«В 2012—2013 годах за «Актобе» выступал молдавско-российский футболист Сергей Ковальчук. Несмотря на действующий контракт до января 2015 года, он был уволен из команды. 24 апреля 2014 года футболист обратился в Палату по разрешению споров ОЮЛ «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана» и было вынесено решение о частичном удовлетворении иска — в срок не позднее 1 июня 2014 года выплатить Ковальчуку Сергею компенсацию за досрочное расторжение трудового договора.

Так и не получив данных денег, представители Сергея Ковальчука обратились в Дисциплинарный комитет ФИФА. На сегодняшний день все необходимые документы сданы в международную федерацию, и с ФК «Актобе» могут быть сняты очки и наложить запрет на регистрацию новых футболистов.

По словам представителя Сергея Ковальчука, Олега Печерного решение ФИФА по данному делу ожидают по конца марта 2017 года, — говорится в заметке.

В начале марта стало известно, что с ФК «Атырау» сняли девять очков из-за задолженности перед бывшими игроком и тренером.

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