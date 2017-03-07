СМИ: С «Актобе» могут снять очки и запретить регистрацию игроков
В казахстанском футболе назревает очередной скандал, в центре которого оказался «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В 2012—2013 годах за «Актобе» выступал
Так и не получив данных денег, представители Сергея Ковальчука обратились в Дисциплинарный комитет ФИФА. На сегодняшний день все необходимые документы сданы в международную федерацию, и с ФК «Актобе» могут быть сняты очки и наложить запрет на регистрацию новых футболистов.
По словам представителя Сергея Ковальчука, Олега Печерного решение ФИФА по данному делу ожидают по конца марта 2017 года, — говорится в заметке.
В начале марта стало известно, что с ФК «Атырау» сняли девять очков
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter