«Кайрат» обратился к болельщикам перед игрой с «Актобе» после видео с массовой дракой фанатов

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«8 марта состоится матч первого тура чемпионата Казахстана против футбольного клуба «Актобе».

Наш клуб призывает болельщиков отнестись с уважением к сопернику и выступает против насилия в казахстанском футболе. Агрессивное поведение не только не красит жителей нашего города, но и наносит удар по имиджевому состоянию ФК «Кайрат».

Клуб призывает Вас не поддаваться на всевозможные провокации и не провоцировать агрессивное поведение самим. Помните, что любое правонарушение может привести к серьезным дисциплинарным санкциям по отношению к клубу, за который Вы болеете.

Уважайте соперника и поддерживайте Народную команду!, — говорится в обращении.