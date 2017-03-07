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7 марта 2017, 10:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» обратился к болельщикам перед игрой с «Актобе» после видео с массовой дракой фанатов

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с обращением к болельщикам перед матчем с «Актобе» после того, как в Сети появилось видео массовой драки предполагаемых фанатов команд.

Команды сыграют в Алматы 8 марта в рамках первого тура КПЛ. Увеличить
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«8 марта состоится матч первого тура чемпионата Казахстана против футбольного клуба «Актобе».

Наш клуб призывает болельщиков отнестись с уважением к сопернику и выступает против насилия в казахстанском футболе. Агрессивное поведение не только не красит жителей нашего города, но и наносит удар по имиджевому состоянию ФК «Кайрат».

Клуб призывает Вас не поддаваться на всевозможные провокации и не провоцировать агрессивное поведение самим. Помните, что любое правонарушение может привести к серьезным дисциплинарным санкциям по отношению к клубу, за который Вы болеете.

Уважайте соперника и поддерживайте Народную команду!, — говорится в обращении.

Фанатская группировка футбольного клуба «Кайрат» «51-Сектор» на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовала видео массовой драки с предполагаемыми фанатами «Актобе». Сообщалось, что инцидент произошел в Алматы после матча за Суперкубок Казахстана, который состоялся 4 марта. Позже все публикации были удалены. В пресс-службе «Актобе» прокомментировали видео массовой драки «своих» фанатов.

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