«Кайрат» обратился к болельщикам перед игрой с «Актобе» после видео с массовой дракой фанатов
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с обращением к болельщикам перед матчем с «Актобе» после того, как в Сети появилось видео массовой драки предполагаемых фанатов команд.
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Видимо, что-то случилось...
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«8 марта состоится матч первого тура чемпионата Казахстана против футбольного клуба «Актобе».
Наш клуб призывает болельщиков отнестись с уважением к сопернику и выступает против насилия в казахстанском футболе. Агрессивное поведение не только не красит жителей нашего города, но и наносит удар по имиджевому состоянию ФК «Кайрат».
Клуб призывает Вас не поддаваться на всевозможные провокации и не провоцировать агрессивное поведение самим. Помните, что любое правонарушение может привести к серьезным дисциплинарным санкциям по отношению к клубу, за который Вы болеете.
Уважайте соперника и поддерживайте Народную команду!, — говорится в обращении.
Фанатская группировка футбольного клуба «Кайрат» «51-Сектор» на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовала видео массовой драки с предполагаемыми фанатами «Актобе». Сообщалось, что инцидент произошел в Алматы после матча за Суперкубок Казахстана, который состоялся 4 марта. Позже все публикации были удалены. В
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