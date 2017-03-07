«Актобе» подписал воспитанника киевского «Динамо»

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Футболист выступает на позиции флангового полузащитника. Первые шаги своей футбольной карьеры он делал в детской школе «Динамо» (Украина), куда пришел в 2002 году. В «Динамо» Ермаченко получал футбольное воспитание у многих тренеров. Первыми были Юрий Ястребинский и Виталий Хмельницкий. Кроме них, Ермаченко занимался под руководством Евгения Рудакова и Валерия Шабельникова.

В 13 лет Александра отчислили из школы «Динамо», и он отправился в Ильичевск, где с 2007 по 2009 год в ДЮФЛ выступал за местный «Монолит». После того как клуб распался по финансовым причинам, Ермаченко оказался в команде «БРВ-ВИК2 из Владимира-Волынского, за которую в чемпионате ДЮФЛ играл до 2010 года. Тогда талантливого юношу заметил Александр Томах, который пригласил его в моршинскую «Скалу» из второй лиги.

За свою первую профессиональную команду Ермаченко дебютировал 23 марта 2010 года в домашнем матче Кубка Лиги против «Карпат-2» (1:2), в котором сразу же отметился забитым мячом. Дебютировал во второй лиге 10 апреля 2010, также в домашнем матче с «Карпатами-2». За период концовки сезона-2009/10 и первой части следующего 2010/11 футбольного года он провел в составе «Скалы» 18 матчей, в которых забил 5 мячей. По итогам первого круга сезона Ермаченко был признан лучшим нападающим клуба, и уже в зимнее межсезонье им заинтересовались донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Ермаченко решил вернуться в родной «Динамо», где стал выступать в первой лиге за «Динамо-2», заплатило за игрока миллион гривен.

Вернувшись в столицу Александр получил положительную характеристику от старшего тренера «Динамо-2» Андрея Гусина. Свой первый официальный матч в футболке «Динамо-2» Ермаченко провел 19 марта 2011 года в победном матче против винницкой «Нивы». Однако по возвращении Ермаченко долгое время не мог сыграть. Несмотря на частые вызовы в юношескую сборную Украины, в составе «Динамо-2» он так и не смог закрепиться.

Во второй части сезона-2010/11 Ермаченко провел девять матчей, преимущественно выходя на замену. А за весь следующий сезон он появился на поле лишь пять раз. Причиной тому послужили травмы. Самой серьезной было повреждение колена, после чего молодой игрок выбыл на длительный срок.

В первой части сезона-2012/13 Ермаченко сыграл в семи матчах, все время выходя на замену, но в начале 2013 года Ермаченко заявил о себе в составе команды Андрея Гусина на Мемориале Макарова-2013. Он забил два мяча и отдал 6 голевых передач, причем одну из них в финале. В решающем матче он вышел на замену и стал одним из лучших в день своего 20-летия, выиграв вместе с «Динамо-2» почетный трофей.

Однако в чемпионате дела так и не улучшились. Летом Гусина на посту тренера сменил Александр Хацкевич, и Ермаченко оказался вне состава, из-за чего вынужден был поддерживать форму в чемпионате Киевской области, играя за «РВУФК».

В начале 2014 года Ермаченко был среди потенциальных новичков «Оболони-Бровар», однако в итоге футболист оказался в другом второлиговом коллективе — днепродзержинской «Стали».

2016 году выиграл кубок Молдавии вместе с «Заря Бельцы» играя под руководством нынешнего тренера ФК «Актобе» — Игоря Рахаева. Футболист и его футбольные качества прекрасно знакомы тренерскому штабу «Красно-белых», которые всерьез рассчитывают на молодого и талантливого футболиста. В прошлом году Ермаченко выступал за грузинский клуб «Зугдиди» из высшего дивизиона грузинского футбола.

Международная карьера:

Александр Ермаченко был игроком юношеской сборной Украины 1993 года рождения (U-18). В составе этой сборной сыграл четыре матча на Мемориале Гранаткина в январе 2011 года, где сборная Украины заняла третье место, а Ермаченко получил приз лучшему полузащитнику соревнований. Также за сборную этой возрастной категории сыграл два товарищеских матча против сверстников из Черногории, которые состоялись 15 и 17 марта 2011.

После этого стал выступать исключительно за юношескую сборную U-19, в составе которой до 2012 года провел 7 матчей, в которых забил два гола.