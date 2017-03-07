Экс-футболист «Арсенала» и «Вольфсбурга» Бендтнер подписал контракт с «Русенборгом»

Контракт 29-летнего форварда с «Русенборгом» рассчитан на три года.

Бендтнер в первой части нынешнего сезона выступал за клуб второго по силе английского дивизиона «Ноттингем Форест», забив два гола в 17 матчах. За сборную Дании на счету форварда 29 голов в 73 встречах.

Кроме «Арсенала», «Вольфсбурга» и «Ноттингема» Бендтнер выступал также за «Ювентус», «Сандерленд» и «Бирмингем».