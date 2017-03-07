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7 марта 2017, 9:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Арсенала» и «Вольфсбурга» Бендтнер подписал контракт с «Русенборгом»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и немецкого «Вольфсбурга» датчанин Никлас Бендтнер заключил контракт с «Русенборгом», сообщается на официальном сайте норвежского футбольного клуба.

Контракт 29-летнего форварда с «Русенборгом» рассчитан на три года.

Бендтнер в первой части нынешнего сезона выступал за клуб второго по силе английского дивизиона «Ноттингем Форест», забив два гола в 17 матчах. За сборную Дании на счету форварда 29 голов в 73 встречах.

Кроме «Арсенала», «Вольфсбурга» и «Ноттингема» Бендтнер выступал также за «Ювентус», «Сандерленд» и «Бирмингем».

Русенборг
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