Бывший глава Федерации футбола Сальвадора приговорен к восьми годам тюрьмы

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Суд Сальвадора признал виновным бывшего спортивного чиновника, который также обвиняется в коррупции в ФИФА, в хищении социальных и членских взносов, присвоении страховых скидок 204 работников компании по производству мебели, которая принадлежит его семье. Суд постановил, что Васкес должен выплатить штраф на сумму $400 тысяч. Подсудимый не согласился с вердиктом суда, заявив, что будет подана апелляция.

Васкес был арестован у себя на родине в декабре 2015 года по делу о коррупции в ФИФА. Функционер возглавлял Федерацию футбола своей страны в период с 2009 по 2010 годы. В США Васкес обвиняется в пяти случаях взяточничества во время проведения сделок по продаже медиа-прав на освещение чемпионата мира 2014 года в Бразилии и мирового первенства 2018 года в России.

Ранее Верховный суд Сальвадора одобрил экстрадицию Васкеса в США, но после того, как он пройдет судебное разбирательство в Сальвадоре. В заявлении прокуратуры Сальвадора отмечается, что возможность экстрадиции в США остается открытой в соответствии с установленными процедурами.

В Цюрихе 3 декабря были арестованы президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), глава федерации футбола Гондураса Альфред Хавит и глава КОНМЕБОЛ Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Позже появилась информация, что в число обвиняемых входят бывший президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Рикардо Тейшейра и нынешний глава конфедерации Марко Поло дель Неро.