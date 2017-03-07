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7 марта 2017, 8:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший глава Федерации футбола Сальвадора приговорен к восьми годам тюрьмы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес, которому также выдвинуты обвинения в коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), был приговорен к восьми годам лишения свободы за хищение взносов на социальное обеспечение и присвоении страховых скидок работников фамильной компании по производству мебели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

Рейнальдо Васкес которому также выдвинуты обвинения в коррупции в Международной федерации футбола и грозит экстрадиция в США был приговорен судом Сальвадора за мошенничество в сфере труда. Увеличить
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Суд Сальвадора признал виновным бывшего спортивного чиновника, который также обвиняется в коррупции в ФИФА, в хищении социальных и членских взносов, присвоении страховых скидок 204 работников компании по производству мебели, которая принадлежит его семье. Суд постановил, что Васкес должен выплатить штраф на сумму $400 тысяч. Подсудимый не согласился с вердиктом суда, заявив, что будет подана апелляция.

Васкес был арестован у себя на родине в декабре 2015 года по делу о коррупции в ФИФА. Функционер возглавлял Федерацию футбола своей страны в период с 2009 по 2010 годы. В США Васкес обвиняется в пяти случаях взяточничества во время проведения сделок по продаже медиа-прав на освещение чемпионата мира 2014 года в Бразилии и мирового первенства 2018 года в России.

Ранее Верховный суд Сальвадора одобрил экстрадицию Васкеса в США, но после того, как он пройдет судебное разбирательство в Сальвадоре. В заявлении прокуратуры Сальвадора отмечается, что возможность экстрадиции в США остается открытой в соответствии с установленными процедурами.

В Цюрихе 3 декабря были арестованы президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), глава федерации футбола Гондураса Альфред Хавит и глава КОНМЕБОЛ Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Позже появилась информация, что в число обвиняемых входят бывший президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Рикардо Тейшейра и нынешний глава конфедерации Марко Поло дель Неро.

Позже генеральный прокурор США Лоретта Линч официально подтвердила, что обвинения были выдвинуты в адрес 16 функционеров ФИФА. Помимо указанных чиновников, в число обвиняемых входят президент Федерации футбола Гватемалы Брайан Хименес, бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга, бывший чиновник КОНКАКАФ Ариэль Альварадо, бывший президент Гондураса и экс-глава национальной федерации футбола Рафаэль Кальехас, член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгуеро из Гватемалы, генеральный секретарь национальной федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо, бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес, бывшие президенты Федерации футбола Боливии Карлос Чавес и Ромер Осуна, бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ Эдуардо де Лука, нынешний секретарь КОНМЕБОЛ Хосе Луис Мейсцнер.
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Новости Зарубежного футбола

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