Гол Косты принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Челси» одержали победу над «Вест Хэмом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии.
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Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Эден Азар (25-я минута) и Диего Коста (50). У хозяев на второй добавленной к матчу минуте отличился Мануэль Лансини.
«Челси» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу
|6.03.2017 23:00
|основной раунд: 27-й тур
|London Stadium
|Вест Хэм Юнайтед
|1:2
|Челси
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Славен Билич
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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