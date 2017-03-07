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7 марта 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Косты принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Футболисты «Челси» одержали победу над «Вест Хэмом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии.

Футболисты <span class=error>Челси</span> одержали победу над <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэмом</span> в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Эден Азар (25-я минута) и Диего Коста (50). У хозяев на второй добавленной к матчу минуте отличился Мануэль Лансини.

«Челси» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, «Вест Хэм» (33 балла) — 11-й.

6.03.2017 23:00 основной раунд: 27-й тур London Stadium
Вест Хэм Юнайтед 1:2 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Славен Билич Антонио Конте
Голы
90+2′ Мануэль Ланцини (А. Айю) 10
10 Эден Азар (Р. Педро) 25′
19 Диегу Коста 50′
Составы
Даррен Рэндолф 1
Шейку Куяте 8
Аарон Крессуэлл 3
Жозе Фонти 23
Роберт Снодграсс 11
Мануэль Ланцини 10
Энди Кэрролл 9
Педро Обианг 14
64′ Уинстон Рид 2
Сэмюэл Бирам 22
64′ Софьян Фегули 7
Андре Айю 20
77′ Марк Нобл 16
Эдмилсон Фернандес 31
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас 45+2′
7 Н`Голо Канте
19 Диегу Коста
15 Виктор Мозес 76′
5 Курт Зума
11 Родригес Педро 65′
21 Неманья Матич
10 Эден Азар 75′
22 Виллиан
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
6 Угловые 4
8 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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