Гол Косты принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» в матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в понедельник на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Эден Азар (25-я минута) и Диего Коста (50). У хозяев на второй добавленной к матчу минуте отличился Мануэль Лансини.