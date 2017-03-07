«Севилья» упустила победу над «Алавесом»
«Алавес» и «Севилья» сыграли вничью в матче 26-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма Виссам
«Севилья», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла. «Алавес», имеющий в активе 34 очка, идет 11-м.
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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