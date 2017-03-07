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7 марта 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» упустила победу над «Алавесом»

«Алавес» и «Севилья» сыграли вничью в матче 26-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма Виссам Бен-Йедер вывел хозяев вперёд, но на 75-й минуте Александар Катай провёл ответный мяч.

«Севилья», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла. «Алавес», имеющий в активе 34 очка, идет 11-м.

6.03.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур Mendizorroza
Алавес 1:1 Севилья
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Хорхе Сампаоли
Голы
75′ Александр Катаи 25
12 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 23′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
87′ Тео Эрнандес 15
Зухаир Феддаль 24
Маркос Льоренте 6
Мануэль Гарсия 19
Силва Дейверсон 20
Франсиско Фемения Кико 21
89′ Виктор Камараса 8
Ненад Крстичич 23
65′ Перес Ибаи Гомес 11
Оскар Ромеро 10
29′ 65′ Гаиcка Токеро 18
Александр Катаи 25
1 Серхио Рико
5 Клеман Лангле 20′
18 Серхио Эскудеро
21 Николас Пареха
4 Матиас Краневиттер 31′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра 68′
15 Стивен Н`Зонзи
17 Пабло Сарабия
24 Габриэль Меркадо 83′
11 Карлос Хоакин Корреа
20 Виктор Мачин Перес Витоло 74′ 73′
25 Феррейра Филью Мариану 84′
12 Виссам Бен Йеддер 85′
16 Стеван Йоветич
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 1
2 Угловые 2
12 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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