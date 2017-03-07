«Севилья» упустила победу над «Алавесом»

Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.



В середине первого тайма Виссам Бен-Йедер вывел хозяев вперёд, но на 75-й минуте Александар Катай провёл ответный мяч.



«Севилья», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла. «Алавес», имеющий в активе 34 очка, идет 11-м.