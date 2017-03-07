Кака пропустит шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия

34-летний бразилец травмировался во время атаки на 8-й минуте встречи, а на 11-й минуте был заменён на нападающего Жиля Барнса.



«Мне ужасно обидно за Кака. Он очень упорно работал в межсезонье. Думаю, даже по тем 11 минутам матча было видно, с какой энергией он играл», — сказал главный тренер клуба Джейсон Крис.