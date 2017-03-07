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7 марта 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кака пропустит шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия

Полузащитник «Орландо Сити» Кака, который в стартовом матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Йорк Сити» (1:0) получил травму подколенного сухожилия, пропустит шесть недель, информирует пресс-служба клуба.

34-летний бразилец травмировался во время атаки на 8-й минуте встречи, а на 11-й минуте был заменён на нападающего Жиля Барнса.

«Мне ужасно обидно за Кака. Он очень упорно работал в межсезонье. Думаю, даже по тем 11 минутам матча было видно, с какой энергией он играл», — сказал главный тренер клуба Джейсон Крис.
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