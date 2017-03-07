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7 марта 2017, 0:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Родригес отказал «ПСЖ» ради перехода в «Интер»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес намерен перебраться в «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

24-летний футболист зимой отказался переходить в «ПСЖ», чтобы у него была возможность уехать в Италию.

Отмечается, что за швейцарца «Интер» заплатит порядка 22 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 22 матча в чемпионате Германии, в которых он забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. За «Вольфсбург» он играет с 2011 года, куда перешел из «Цюриха».

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