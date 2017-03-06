«Барселона» летом намерена вернуть своего воспитанника футболиста Ориоля Ромеу

В 25-летнем хавбеке каталонцы видят долгосрочную замену Серхио Бускетсу.

Ромеу провел за «Барселону» лишь 1 матч. В 2011 году он перешел в лондонский «Челси», затем на правах аренды играл за «Валенсию» и «Штутгарт». В 2015 году на постоянной основе испанец перешел в «Саутгемптон», за который в нынешнем сезоне в различных турнирах сыграл 36 матчей.

В январе опорный полузащитник продлил контракт с «Саутгемптоном» до лета 2021 года.