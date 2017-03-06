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6 марта 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» летом намерена вернуть своего воспитанника футболиста Ориоля Ромеу

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» летом намерен вернуть своего воспитанника полузащитника английского «Саутгемптона» Ориоля Ромеу, сообщает The Sun.

В 25-летнем хавбеке каталонцы видят долгосрочную замену Серхио Бускетсу.

Ромеу провел за «Барселону» лишь 1 матч. В 2011 году он перешел в лондонский «Челси», затем на правах аренды играл за «Валенсию» и «Штутгарт». В 2015 году на постоянной основе испанец перешел в «Саутгемптон», за который в нынешнем сезоне в различных турнирах сыграл 36 матчей.

В январе опорный полузащитник продлил контракт с «Саутгемптоном» до лета 2021 года.

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