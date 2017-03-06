«Шапекоэнсе» заявил на Кубок Либертадорес двух выживших в авиакатастрофе игроков

Рушель и Нето стали двумя из трёх игроков, переживших трагедию. Ещё один футболист голкипер Жаксон Фолман в результате катастрофы получил травму, в связи с которой ему пришлось ампутировать ногу.



Всего в авиакатастрофе, которая случилась 29 ноября в Колумбии, выжили шесть человек из 77, находившихся на борту самолёта.