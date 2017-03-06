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6 марта 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шапекоэнсе» заявил на Кубок Либертадорес двух выживших в авиакатастрофе игроков

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» внёс в заявку из 30 футболистов на Кубок Либертадорес защитников Алана Рушеля и Нето, которые в ноябре 2016 года пережили авиакатастрофу самолёта с игроками и персоналом клуба, сообщает Goal.

Рушель и Нето стали двумя из трёх игроков, переживших трагедию. Ещё один футболист голкипер Жаксон Фолман в результате катастрофы получил травму, в связи с которой ему пришлось ампутировать ногу.

Всего в авиакатастрофе, которая случилась 29 ноября в Колумбии, выжили шесть человек из 77, находившихся на борту самолёта.
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