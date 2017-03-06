Маротта уверен на 100%, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

«Уверен ли я на 100%, что Аллегри останется в “Ювентусе” в следующем сезоне? Думаю, да. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Мы всегда очень близки к нему, находимся в отличных отношениях. “Ювентус” доволен работой Массимилиано. Он с нами, никаких проблем нет», — цитирует Маротту Mediaset Premium.