Маротта уверен на 100%, что Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб в конце сезона
из-за конфликта с руководством.
«Уверен ли я на 100%, что Аллегри останется в “Ювентусе” в следующем сезоне? Думаю, да. Сейчас для этого нет никаких препятствий. Мы всегда очень близки к нему, находимся в отличных отношениях. “Ювентус” доволен работой Массимилиано. Он с нами, никаких проблем нет», — цитирует Маротту Mediaset Premium.
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