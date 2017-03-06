«Вест Хэм» — «Челси»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».
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«Вест Хэм»: Рэндольф, Фонте, Крессвел, Рид, Куйяте, Фегули, Обьянг, Ноубл, Снодграсс, Лансини, Кэрролл.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Педро, Азар, Диего Коста.
Встреча начнётся в 23:00 мск.
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