Болельщики «Штутгарта» требуют руководство вернуть Гросскройца в клуб

«Гросскройц был единственным игроком, который в прошлом сезоне в день вылета “Штутгарта” из Бундеслиги выразил преданность, заявив, что останется в команде, а затем превратил свои слова в дело. Это один из последних игроков, который способен сделать для клуба всё. Вы должны дать второй шанс Кевину в интересах клуба и болельщиков», — написал автор петиции, которую уже подписали несколько тысяч человек.



Руководство клуба на прошлой неделе разорвало контракт с игроком. Гросскройц оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.

«Штутгарт» (47 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Германии и имеет матч в запасе перед «Унионом» (44).