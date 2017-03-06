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6 марта 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Штутгарта» требуют руководство вернуть Гросскройца в клуб

Болельщики «Штутгарта» выступили в поддержку бывшего полузащитника команды Кевина Гросскройца, создав петицию о его возвращении в клуб, сообщает Bild.

«Гросскройц был единственным игроком, который в прошлом сезоне в день вылета “Штутгарта” из Бундеслиги выразил преданность, заявив, что останется в команде, а затем превратил свои слова в дело. Это один из последних игроков, который способен сделать для клуба всё. Вы должны дать второй шанс Кевину в интересах клуба и болельщиков», — написал автор петиции, которую уже подписали несколько тысяч человек.

Руководство клуба на прошлой неделе разорвало контракт с игроком. Гросскройц оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.
«Штутгарт» (47 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Германии и имеет матч в запасе перед «Унионом» (44).

Штутгарт
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