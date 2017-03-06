Кьеллини избежал серьёзной травмы и должен сыграть с «Миланом»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, получивший мышечную травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1), должен помочь своей команде в домашней игре 28-го тура с «Миланом» (10 марта).
«Завтра у меня будут тесты, но чувствую себя нормально. Ничего особенного, время от времени у меня бывают незначительные боли, но ничего серьёзного. Посмотрим, что будет дальше, но, думаю, я вернусь через
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