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6 марта 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кьеллини избежал серьёзной травмы и должен сыграть с «Миланом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, получивший мышечную травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1), должен помочь своей команде в домашней игре 28-го тура с «Миланом» (10 марта).

«Завтра у меня будут тесты, но чувствую себя нормально. Ничего особенного, время от времени у меня бывают незначительные боли, но ничего серьёзного. Посмотрим, что будет дальше, но, думаю, я вернусь через один-два дня», — сказал Кьеллини в интервью Sky.

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