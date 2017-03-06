Кьеллини избежал серьёзной травмы и должен сыграть с «Миланом»

«Завтра у меня будут тесты, но чувствую себя нормально. Ничего особенного, время от времени у меня бывают незначительные боли, но ничего серьёзного. Посмотрим, что будет дальше, но, думаю, я вернусь через один-два дня», — сказал Кьеллини в интервью Sky.