Болельщики «Ордабасы» попросили руководство убрать из команды старичков

В этом году команда претерпела серьезные изменения. Так в межсезонье с поста главного тренера ушел Бахтияр Байсеитов. Он занял кресло президента клуба. Его приемником стал 65-летний российский специалист Алексей Петрушин. Новый коуч ставит перед своей командой амбициозные задачи. В сезоне 2017 честь нашей области в казахстанской премьер лиге по футболу будут защищать 30 футболистов. Для сравнения в прошлом году их число достигло 22. Средний возраст игроков нашей команды — 29,5 лет. Самый возрастной футболист — вратарь Сергей Бойченко. В этом году он будет праздновать 40-летний юбилей. Далее идут легенда казахстанского футбола 39-летний Самат Смаков. Защитнику Фархадбеку Ирисметову и новому нападающему «Ордабасы» по 35. Местные любители футбола считают, что ветераны клуба должны уступить дорогу молодым.



«Мы уже много раз обращались к руководству клуба, просили старичков убрать из команды. Мы хотим видеть молодых футболистов. Большинство наших воспитанников просто так сидят на скамейке запасных. В прошлом году Даурен Кайкибасов так и не вышел на поле. А ведь он очень хороший игрок», — возмущены фанаты.



«Конечно, мы бы хотели, чтобы в “Ордабасы” были молодые игроки. Но что поделаешь? Не мы же выполняем селекторную работу. Видимо все это по воле Всевышнего».



На официальной презентации «Ордабасы» собралось более пятисот неравнодушных южан. Под аплодисменты болельщиков игроки выходили на арену и получали футболки с номерами. Первым новичком команды в этом году стал Танат Нусербаев. Воспитанник шымкентской школы футбола последние шесть лет играл в составе столичной «Астаны», где трижды становился чемпионом страны. Также состав «Ордабасы» пополнили полузащитник Преслав Йорданов, Кирилл Ковальчук, Зоран Рендулич, Равиль Нурмухамедов, Алибек Булешев, Санат Жумаханов, Никита Бочаров.



Вернулся в команду и экс-капитан «Ордабасы» Азат Нургалиев. Самым молодым игроком клуба в этом сезоне будет Сагадат Турсынбай. 18-летний футболист завоевал второе место на международном турнире мемориала Гранаткина. В этом году «Ордабасы» провел три выездных учебно-тренировочных сбора в турецкой Анталье. На просмотре было более 40 футболистов, среди которых как легионеры, так и местные воспитанники. Команда провела 16 товарищеских игр, 4 из которых закончились победой шымкентской дружины, 6 были сведены в ничью, столько же проиграно. В рейтинге УЕФА команда Алексея Петрушина занимает 301 место.



В это году из областного бюджета на финансирование клуба было выделено 3 миллиарда тенге, это больше 9 миллионов долларов.



В премьер-лиге Казахстана в этом году будут играть 12 команд, но уже без разделения на шестерки. Они сыграют в три круга. Первые два дома и на выезде, третий согласно жребию. Первыми соперниками «Ордабасы» станет столичная «Астана». Игра пройдет 8 марта на центральном стадионе имени Кажимукана и начнется в 14:00 по местному времени.