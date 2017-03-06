Болельщики «Ордабасы» попросили руководство убрать из команды старичков
Сегодня в одном из
торгово-развлекательных центров Шымкента прошла презентация профессионального футбольного клуба «Ордабасы».
В этом году команда претерпела серьезные изменения. Так в межсезонье с поста главного тренера ушел Бахтияр Байсеитов. Он занял кресло президента клуба. Его приемником стал 65-летний российский специалист Алексей Петрушин. Новый коуч ставит перед своей командой амбициозные задачи. В сезоне 2017 честь нашей области в казахстанской премьер лиге по футболу будут защищать 30 футболистов. Для сравнения в прошлом году их число достигло 22. Средний возраст игроков нашей команды — 29,5 лет. Самый возрастной футболист — вратарь Сергей Бойченко. В этом году он будет праздновать 40-летний юбилей. Далее идут легенда казахстанского футбола 39-летний Самат Смаков. Защитнику Фархадбеку Ирисметову и новому нападающему «Ордабасы» по 35. Местные любители футбола считают, что ветераны клуба должны уступить дорогу молодым.
«Мы уже много раз обращались к руководству клуба, просили старичков убрать из команды. Мы хотим видеть молодых футболистов. Большинство наших воспитанников просто так сидят на скамейке запасных. В прошлом году Даурен Кайкибасов так и не вышел на поле. А ведь он очень хороший игрок», — возмущены фанаты.
«Конечно, мы бы хотели, чтобы в “Ордабасы” были молодые игроки. Но что поделаешь? Не мы же выполняем селекторную работу. Видимо все это по воле Всевышнего».
На официальной презентации «Ордабасы» собралось более пятисот неравнодушных южан. Под аплодисменты болельщиков игроки выходили на арену и получали футболки с номерами. Первым новичком команды в этом году стал Танат Нусербаев. Воспитанник шымкентской школы футбола последние шесть лет играл в составе столичной «Астаны», где трижды становился чемпионом страны. Также состав «Ордабасы» пополнили полузащитник Преслав Йорданов, Кирилл Ковальчук, Зоран Рендулич, Равиль Нурмухамедов, Алибек Булешев, Санат Жумаханов, Никита Бочаров.
Вернулся в команду и
В это году из областного бюджета на финансирование клуба было выделено 3 миллиарда тенге, это больше 9 миллионов долларов.
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