Рохо забивает впервые за 54 матча АПЛ. Экс-легионеры РФПЛ в мире
Рохо отмечает свой дебютный гол в Англии, но не победу «МЮ», Гарай мучается в «Валенсии», Эмери выигрывает перед встречей с «Барселоной».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Англия
Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Свершилось. Маркос Рохо забил в АПЛ. Понятно, что голы не входят в его основные обязанности. Тем не менее первый мяч за 54 игры в чемпионате Англии — событие знаковое. Удар Валенсии и рикошет после него вывели Рохо на шикарную позицию, и Маркос не промахнулся. Только вот, несмотря на первый гол в игре с «Борнмутом», «МЮ» победить не сумел (1:1).
Элдин Якупович, Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
На «Кинг Пауэр Стэдиум» в этом сезоне гостям не так сложно, как в предыдущем. Однако на выходных «Лестер» по делу обыграл «Халл» — Якупович старался как мог, но всё равно пропустил трижды. Ниассе был исключительно активен, но не особо эффективен. Рабочая «шестёрка» от SkySports.
Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
Игра в атаке в матче с «Кристал Пэлас» (0:2) не удалась ни «Вест Брому» в целом, ни Рондону в частности. Саломон толком и
Испания
Эсекьель Гарай («Валенсия»)
Из последних восьми гостевых матчей «летучие мыши» выиграли лишь один. Логично, что с такой кошмарной выездной формой у Гарая и Ко почти не было шансов на «Висенте Кальдерон». «Атлетико» спокойно взламывал оборону «Валенсии», что привело к разгрому — 3:0.
Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба «Эспаньол»)
Во встрече с «Вильярреалом» (0:2) Хурадо 90 минут безуспешно пытался создать моменты для партнёров, Кайседо доверили только 35.
Италия
Лучано Спаллетти («Рома»)
«Рома» проиграла важнейший матч «Наполи» — ещё и дома, 1:2. Римляне не смогли сдержать Мертенса, бельгиец отметился дублем и тем, что «справил нужду» на угловой флажок, изображая собаку. Вот так Дрис решил отметить гол.
В любом случае, пусть «Ювентус» тоже потерял очки (ничья с «Удинезе»), «Рома» отстаёт от первого места уже на 12 очков…
Макси Лопес («Торино»)
В игре с «Палермо» (3:1) аргентинец отбегал полчаса, но с таким Белотти, оформившим
Германия
Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
Швейцарец твёрдо прописался в основе своего клуба. Правда, в итоговый протокол разгрома «Ингольштадта» (5:2) он свою фамилию не записал. Нет голов, нет результативных передач, но есть стабильная и довольно качественная игра Цубера за «Хоффенхайм».
Франция
Унаи Эмери («ПСЖ»)
Парижане помучились дома с «Нанси», хотя перед поездкой на «Камп Ноу» Эмери наверняка хотелось более простой игры. Однако Кавани принёс победу «ПСЖ» лишь на 80-й минуте. Париж продолжает гонку за «Монако».
Мацей Рыбусь, Матьё Вальбуэна («Лион»)
В гостевом матче с «Бордо» Рыбусь не играл, а вот Вальбуэна сделал своё дело всего за полчаса. Матьё выпустили со скамейки по ходу второго тайма, и он сконструировал гол, позволивший «Лиону» вырвать ничью 1:1.
Маджид Уорис («Лорьян»), Томаш Губочан, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»)
Последний раз
Ванкёр в этом же матче качественно отработал в центре поля, хотя дежурное предупреждение схватил. Губочан не играл.
Марко Баша («Лилль»)
В гостевой игре с «Тулузой» (1:1) Баша традиционно отработал все 90 минут. Без серьёзных ошибок.
Не сыграли: Ахмед Муса («Лестер»), Николас Пареха («Севилья»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»), Тони Шуньич («Палермо»).
Китай
Аксель Витсель («Тянцзинь Цюаньцзянь»)
Первый матч в Поднебесной бельгийцу явно не удался. Команда Фабио Каннаваро по всем статьям уступила дома «Гуанчжоу Фли» — 0:2. Витсель ничего экстраординарного не показал.
Халк («Шанхай СПИГ»)
А вот у Халка с первых минут в новом сезоне всё пошло как надо. Бразилец реализовал пенальти в игре с «Чанчунь Стай» и помог своей команде одержать победу — 5:1. Противник не смог ничего противопоставить мастерству Халка и его партнёра по атаке Элкесона, которые вместе просто разорвали оборону гостей. Одил Ахмедов им для этого не понадобился —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter