Хавбек «Андерлехта» рассказал о предложении из Казахстана с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год

В нынешний клуб футболист перешел летом 2016 года. По его словам, у него были более предпочтительные в финансовом плане варианты.

«После моего первого сезона в «Мехелене» было предложение из Китая, но эта страна не входит в мои планы. Один из клубов, представляющих страну Персидского залива, мне предлагал годовую зарплату в 2 миллиона долларов после вычета налогов, а в Казахстане были готовы платить 1 миллион и 200 тысяч.

Я сделал правильный выбор. Мне нравилось в «Мехелене», как и моей семье, которая всегда верила в меня. Моя цель — играть в Европе. Когда мне будет за 30, тогда и поговорим про Китай, — заявил Ханни.

Добавим, что в 2016 году бельгийские СМИ сообщали, что Ханни хотела купить «Астана». Сам футболист подтвердил, что у него было предложение из Казахстана, но не сообщил название клуба.

26-летний Ханни забил восемь голов и отдал девять результативных передач в 27 матчах текущего чемпионата Бельгии. До «Андерлехта» и «Мехелена» полузащитник играл за турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Анкараспор» и французский «Нант», воспитанником которого является. В составе сборной Алжира он дебютировал в 2016 году и провел шесть матчей, в которых забил два гола.