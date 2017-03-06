Тавеккио переизбран президентом федерации футбола Италии

В финальном голосовании Тавеккио получил 54,03% голосов против 45,97% у претендента Андреа Абоди, который является президентом Серии В.



Тавеккио возглавил федерацию, победив на выборах в августе 2014 года после отставки Джанкарло Абете, который ушёл после провального выступления сборной Италии на чемпионате мира в Бразилии.