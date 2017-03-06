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6 марта 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тавеккио переизбран президентом федерации футбола Италии

Президент федерации футбола Италии Карло Тавеккио сохранил занимаемую должность и был переизбран на новый срок по результатам голосования, информирует официальный сайт FIGC.

В финальном голосовании Тавеккио получил 54,03% голосов против 45,97% у претендента Андреа Абоди, который является президентом Серии В.

Тавеккио возглавил федерацию, победив на выборах в августе 2014 года после отставки Джанкарло Абете, который ушёл после провального выступления сборной Италии на чемпионате мира в Бразилии.
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