«Андерлехт» продлил контракт с главным тренером до 2019 года

Новое соглашение со специалистом рассчитано до июня 2019 года. Отметим, что под его руководством клуб выбил «Зенит» из Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. В чемпионате Бельгии команда занимает второе место в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Брюгге».

— Это знак внимания, — сказал Вайлер. — Этот сезон проходит под знаком реконструкции. Мы продолжаем бороться за титул в чемпионате, и смогли пройти в Лиге Европы насколько далеко, насколько возможно. Очень благодарен руководству за доверие.