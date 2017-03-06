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6 марта 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Андерлехт» продлил контракт с главным тренером до 2019 года

«Андерлехта» на своем сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Рене Вайлером.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до июня 2019 года. Отметим, что под его руководством клуб выбил «Зенит» из Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. В чемпионате Бельгии команда занимает второе место в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Брюгге».

— Это знак внимания, — сказал Вайлер. — Этот сезон проходит под знаком реконструкции. Мы продолжаем бороться за титул в чемпионате, и смогли пройти в Лиге Европы насколько далеко, насколько возможно. Очень благодарен руководству за доверие.

Андерлехт
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