Наши люди. Сердеров снова играет в Болгарии, у Коновалова сухой матч

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в. КОНОВАЛОВ («Бачка», Сербия). Металац — Бачка — 0:1.

Зимой российский голкипер сменил сербский клуб «Раднички» на «Бачку» из той же страны. В новой команде Коновалов стал получать игровую практику. Воспитанник «Спартака» сыграл в трех последних матчах суперлиги, а во встрече с «Металацом» впервые не пропустил. Теперь «Бачка» занимает 13-е место из 16.

н. СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Славия — Нефтохимик — 0:3.

В январе «Славия» на своем сайте объявила о том, что расстается с Сердеровым, но 22-летний форвард так никуда и не ушел, а в конце февраля вернулся в обойму команды. В игре с «Нефтохимиком» отыграл 75 минут, но результативными действиями не отметился.

з. МАЙКОВ («Славия», Болгария). Славия — Нефтохимик — 0:3.

В этой игре за «Славию» дебютировал еще один россиянин: в Болгарию из «Зенита-2» переехал крайний защитник Даниил Майков. В матче с «Нефтохимиком» провел все 90 минут.

з. ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Орхус — Сеннерьюск — 1:2.

28-й номер «Орхуса» отыграл полный матч. Не смог накрыть результативную передачу игрока гостей в эпизоде с первым голом.

в. МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Сьон — Санкт-Галлен — 1:2.

Отразил четыре удара, но помочь «Сьону» одержать пятую победу подряд не смог. Команда Митрюшкина осталась третьей.

н. КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Арис — Этникос — 3:1.

Оба наших легионера сыграли полные матчи. В середине второго тайма Кипиани мог забить, но мяч после его удара в ближний угол лишь облизал сетку с внешней стороны.

з. ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Арис — Этникос — 3:1.

Как и Кипиани, находился на поле с первой до последней минуты. Прямой вины защитника в пропущенных мячах нет. На Кипре завершилась первая часть чемпионата, команды делятся на две группы. «Этникос» будет участвовать в борьбе за выживание.

з. КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Спарта — Дукла — 1:0.

Как обычно бороздил правый фланг «Спарты». Обошелся без голов и результативных передач, зато пражане не пропустили.

н. КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Яблонец — Богемианс — 0:0.

Месяц назад в «Богемианс» перешел 29-летний нападающий Евгений Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии-2016 с 25 голами (играл за «Калев»). В Чехии россиянин пока не забивает. В дебютной игре со «Словацко» провел на поле 90 минут, в субботнем матче с «Яблонецем» — 60.

з. КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Слован Л — Пршибрам — 2:1.

Николай Комличенко вернулся из «Слована» в «Краснодар», но Илья Кубышкин остался в Чехии — его трансфер принадлежит «Словану». В новом году защитник пока не играл в чемпионате, в минувшие выходные он выступал за молодежную команду.

п. ЛЕВИН («Млада Болеслав», Чехия). Градец Кралове — Млада Болеслав — 0:0.

Еще один наш новичок в Чехии. Левин воспитывался «Динамо», в последнее время играл за дубль бело-голубых, а в январе подписал контракт на три с половиной года с «Младой Болеслав». Пока в заявку основы не попадает.

н. ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Осасуна — Вильярреал — 1:4. Вильярреал — Эспаньол — 2:0.

Из-за травмы пропустил оба матча.

з. НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Фенербахче — Османлыспор — 1:0.

Наблюдал за игрой со скамейки запасных.

н. КОРЯН («Витесс», Голландия). Зволле — Витесс — 0:2.

Весь матч провел в запасе.

в. ХАЙКИН («Бней-Иегуда», Израиль). Хапоэль Т-А — Бней-Иегуда — 1:2.

Остался на скамейке запасных.

п. БАТЯЕВ («Ашдод», Израиль). Ашдод — Хапоэль Б-Ш — 0:1.

Смотрел за игрой со стороны.

з. ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Пасуш Феррейра — Тондела — 0:0.

Не попал в заявку.