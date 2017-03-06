FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингсу

Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первом тайме матча 27-го тура АПЛ, незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.



Оба момента остались без внимания главного арбитра встречи Кевина Френда.