FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингсу
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу, информирует сайт FA. Тееперь футболистам грозят дисквалификации и денежные штрафы.
Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первом тайме матча 27-го тура АПЛ, незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.
Оба момента остались без внимания главного арбитра встречи Кевина Френда.
|4.03.2017 15:30
|Зрители 75245
|основной раунд: 27-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Борнмут
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Эдди Хоуи
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|1
|15
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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