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6 марта 2017, 18:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Олимпиакос» уволил Паулу Бенту

Руководство «Олимпиакоса» приняло решение расстаться с главным тренером команды Паулу Бенту, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист работал с командой с 11 августа 2016 года. Увольнение Бенту последовало после трех поражений команды кряду, а также из-за разногласий внутри клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Василис Бузас, который работал с молодежной командой «Олимпиакоса». На данный момент клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а также в полуфинал Кубка страны.

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