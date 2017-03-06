«Олимпиакос» уволил Паулу Бенту
Руководство «Олимпиакоса» приняло решение расстаться с главным тренером команды Паулу Бенту, сообщает официальный сайт клуба.
Португальский специалист работал с командой с 11 августа 2016 года. Увольнение Бенту последовало после трех поражений команды кряду, а также
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Василис Бузас, который работал с молодежной командой «Олимпиакоса». На данный момент клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а также в полуфинал Кубка страны.
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