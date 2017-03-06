Матерацци покинул пост главного тренера индийского клуба «Ченнай Титанс»
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци покинул пост главного тренера «Ченнай Титанс», сообщает официальный сайт индийского клуба. 43-летний специалист и клуб расстались по взаимному согласию.
Матерацци работал в «Ченнай Титанс» с 2014 года в течение трёх первых сезонов индийской Суперлиги. В первом сезоне он был играющим тренером команды.
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