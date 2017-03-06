Матерацци покинул пост главного тренера индийского клуба «Ченнай Титанс»

Матерацци работал в «Ченнай Титанс» с 2014 года в течение трёх первых сезонов индийской Суперлиги. В первом сезоне он был играющим тренером команды.



Под руководством экс-футболиста «Интера» «Ченнай Титанс» выиграл Суперлигу в 2015 году.