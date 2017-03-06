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6 марта 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матерацци покинул пост главного тренера индийского клуба «Ченнай Титанс»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци покинул пост главного тренера «Ченнай Титанс», сообщает официальный сайт индийского клуба. 43-летний специалист и клуб расстались по взаимному согласию.

Матерацци работал в «Ченнай Титанс» с 2014 года в течение трёх первых сезонов индийской Суперлиги. В первом сезоне он был играющим тренером команды.

Под руководством экс-футболиста «Интера» «Ченнай Титанс» выиграл Суперлигу в 2015 году.
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