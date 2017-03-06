Кызылординский «Кайсар» в новом сезоне выступит в обновленном составе

По информации пресс-службы, 4 марта, перед открытием игрового сезона-2017, прошла презентация футбольных клубов «Кайсар» и «Байконур». Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев пожелал игрокам удачи в новом сезоне, передает Kazakhstan Today.



«В этом году “Кайсар” выступает в Премьер-Лиге, “Байконур” — в первой, а “Кайсар-U21” — во Второй лиге. Одно время “Кайсар” был в числе лучших, потом его результаты снизились. Тем не менее, свою главную миссию он выполнил. Мы всегда поддерживали команду, несмотря на трудности. Бюджет “Кайсара” на этот год утвержден, ждем от клуба новых побед. В этом сезоне в команду назначен тренером высококвалифицированный, опытный специалист, в прошлом возглавлявший болгарскую национальную сборную, обучивший нескольких чемпионов Болгарии, наставник Стойчо Младенов. Надеюсь, что он приложит все усилия, чтобы команда достойно выступила в Премьер-Лиге», — сказал аким.



В пресс-службе также рассказали, что игроки «Кайсара» и «Байконура» показали свою форму, а президент областной федерации футбола Садык Мустафаев вручил им футболки.



Как напомнили в пресс-службе, главным достижением «кайсаровцев» в минувшем году стало возвращение в Премьер-Лигу. Команда тщательно готовилась к новому сезону, обновив игровой состав и усердно тренируясь. Из легионеров свое место в составе «волков» сохранил в итоге один только хорватский центрбек Иван Граф. Команду пополнили шесть игроков из «Атырау», в котором Стойчо Младенов работал в предыдущем сезоне, а также Максат Байжанов, Евгений Горячий, Жамбыл Кукеев, Ильяс Амирсеитов и Дмитрий Евстигнеев, вратари — Марсель Исламкулов и Антон Цирин. Кроме того, за «Кайсар» будут выступать бывший игрок французского «Кана» бурундиец Саиди Нтибазонкиза, футболист национальной сборной Мартиники Матиас Курьор, Джон Камара из Сьерра-Леоне и черногорец Стефан Николич.