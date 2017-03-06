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6 марта 2017, 13:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Ювентуса» Бонуччи намекнул на возможный переход в «Барселону»

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи намекнул на возможный переход в «Барселону», сообщив журналистам, что готов выучить каталанский язык.

Защитник итальянского Ювентуса Леонардо Бонуччи намекнул на возможный переход в Барселону сообщив журналистам что готов выучить каталанский язык. Увеличить
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Действующий контракт Бонуччи с итальянским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее СМИ сообщали о конфликте защитника с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Я чувствую свою важность для команды и вообще не понимаю, в чем тут проблема. В прошлом году у меня была возможность уйти, я получил несколько предложений и даже начал учить английский. Придется ли изучать каталанский? Кто знает, всё может быть», — сказал Бонуччи, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Бонуччи перешел в «Ювентус» летом 2010 года. В составе туринского клуба он пять раз выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок страны. На счету Бонуччи 4 гола в 67 матчах за сборную Италии.

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