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6 марта 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Фанаты «Кайрата» открыли сезон дракой с болельщиками «Актобе»

После того как алматинский «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана-2017 фанатская группировка Ultras «51 сектор» отметила победу массовой дракой с предполагаемыми фанатами ФК «Актобе», сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу группы в ВК.

«После матча, отмечая в кабаке трофей, завоеванный командой в первой игре сезона палим местных представителей хулиганского города страны, построенных и аплодирующих аккурат перед построением серых, выходим поздороваться, вследствие чего, по паре человек с обоих сторон оказываются в опорке.

Забирая своих ребят, бонусом получаем и оппонентов. Пользуясь случаем, созваниваемся с хулиганами и предлагаем не устраивать пустое шоу, а нормально забиться, на что получаем отказ по причине того, что все разошлись, как всегда. В таком случае, достаем козырь и предлагаем отстоять своих ребят, ситуация начала приобретать другой оборот, в ходе нескольких звонков удалось договориться о встрече.

В условном месте «S», по договорённости встреча прошла на максимальных, но равных количествах (по факту имея преимущество по количеству состава в 3 раза).

Как итог, операция прошла успешно: AlmaCrew, JR, А-А 26?26 WW, секунд 30 + добив, победа Алматы, — говорится в описании к видеороликам.

8 марта алматинские футболисты сыграют с оппонентами из Актобе.

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