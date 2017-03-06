Фанаты «Кайрата» открыли сезон дракой с болельщиками «Актобе»

«После матча, отмечая в кабаке трофей, завоеванный командой в первой игре сезона палим местных представителей хулиганского города страны, построенных и аплодирующих аккурат перед построением серых, выходим поздороваться, вследствие чего, по паре человек с обоих сторон оказываются в опорке.

Забирая своих ребят, бонусом получаем и оппонентов. Пользуясь случаем, созваниваемся с хулиганами и предлагаем не устраивать пустое шоу, а нормально забиться, на что получаем отказ по причине того, что все разошлись, как всегда. В таком случае, достаем козырь и предлагаем отстоять своих ребят, ситуация начала приобретать другой оборот, в ходе нескольких звонков удалось договориться о встрече.

В условном месте «S», по договорённости встреча прошла на максимальных, но равных количествах (по факту имея преимущество по количеству состава в 3 раза).

Как итог, операция прошла успешно: AlmaCrew, JR, А-А 26?26 WW, секунд 30 + добив, победа Алматы, — говорится в описании к видеороликам.

8 марта алматинские футболисты сыграют с оппонентами из Актобе.