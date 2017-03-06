Ярмоленко: Хачериди нужен «Динамо», думаю, они с Ребровым разберутся

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Ранее руководство столичного клуба оштрафовало 29-летнего футболиста за нежелание выкладываться на тренировках.



«Женя взрослый парень. Думаю, они с Ребровым сами разберутся. Все знают, какой защитник Хачериди. Он, безусловно, нужен команде. Надеюсь, он будет радовать нас своей игрой», — цитирует Ярмоленко «Динамомания».