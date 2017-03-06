Насколько в белорусском футболе доверяют легионерам?
Самая бедная команда лиги использует больше всех иностранцев на поле, БАТЭ скромничает в легионерском вопросе, а автор задумывается о необходимости «налога на легионеров».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В чемпионате Беларуси-2016 было заиграно ровно 100 иностранных игроков, что составило 24,4% от общего числа футболистов.
В среднем в каждом туре принимали участие почти 40 (39,75) легионеров, которые провели на поле 22,6% от общего игрового времени. Как видим, пропорция от числа всех футболистов практически полностью соблюдена. В ведущих европейских лигах эти показатели значительно выше.
В прошлом сезоне можно было использовать не более четырех легионеров на поле одновременно в составе одной команды. В новом чемпионате лимит расширен до 5 игроков. Это даст примерно +5% игрового времени в пользу иностранцев.
Распределение игрового времени легионеров по командам.
«Крумкачы» использовали легионеров активнее всех, и на то есть несколько причин.
Прежде всего, качественная селекция — 4 из 5 подписанных перед прошлым чемпионатом легионеров отыграли от 25 матчей в сезоне. Частный клуб считает каждую копейку и взвешено подходит к трансферам футболистов.
К тому же, в составе «воронов» был единственный
Олег Дулуб и его последователи применяли низкую ротацию футболистов. Пожалуй, причина этого и в отсутствии должной глубины состава. Особенно в защитной линии.
Любопытно другое: в первой «восьмерке» по использованию легионеров всего 3 команды из топ-8 турнирной таблицы. Те же БАТЭ и «Шахтер» на весьма скромных позициях.
Впрочем, если применить дополнительный фильтр и разбить лигу на топ-6 и остальных, образуется практически полный паритет.
У ведущих команд меньше легионеров в заявке, но они используются более эффективно. Но даже такое распределение не отвечает мировым стандартам в лучших футбольных лигах, где
Какие из этого можно сделать выводы?
Признанные гранды чемпионата аккумулируют в своих составах лучших белорусов, а средств на качественных легионеров у других потенциальных претендентов нет. Детские школы поставляют игроков все хуже. В итоге БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» пять лет подряд в тройке призеров.
Плюс наверху у нас «пробка» в виде низкой востребованности наших футболистов за границей. Шутка ли, самым громким внешним трансфером межсезонья обещает стать подписание «Крыльями Советов» неувядающего 35-летнего Александра Глеба.
При этом, из приведенных данных мы видим, что число легионеров в середняках и аутсайдерах лиги даже выше. Вылетевшие в первую лигу «Белшина» и «Гранит» заиграли 22 иностранца на двоих! Недалеко ушли и многие из их соседей по таблице.
Да, формально в среднем в чемпионате использовалось 2,47 иностранных игрока на команду. Но рабочих мест и контрактов легионеры получали гораздо больше.
Выходит, сейчас лимит на иностранцев особо не мешает грандам и сдерживает скорее команды из подвала таблицы от чрезмерного увлечения второсортным заграничным товаром.
В качестве еще одного механизма сдерживания АБФФ использует «налог на легионеров».
С одной стороны, это довольно креативный инструмент регулирования — федерация оставляет свободу использования легионеров на усмотрение клубов. Плати за иностранных игроков — и нет вопросов.
Но проблема
В 2015-м году в чемпионате Беларуси было заиграно 63 иностранца, а в 2016-м — 100! Явно чрезмерный рост числа легионеров, не сопровождавшийся качеством. Ведь наши клубы по большей части лишь сокращают зарплатные ведомости.
Футбол в Беларуси стал настолько «дешевый», что сейчас любой околофутбольный деятель, имея 100 тысяч долларов, может зайти на рынок и «поработать на трансферах». Не в качестве посредника, а почти «инвестора», практически полностью контролируя трансферную политику клуба. Решить вопрос по компенсации за 18-летнего россиянина, заплатить регистрационный сбор за игрока, разработать схему на арендах футболистов и прочие варианты.
В связи с этим напрашиваются две поправки в регламент — ограничение в 9−10 легионеров в заявке и не более двух арендованных иностранных игрока за сезон.
Это вынудит клубы более рачительно подходить к подбору легионеров. Число пассажиров с 1−5 матчами за сезон надо сокращать. Они занимают места наших молодых футболистов, которые не получают первый контракт.
Кстати, в 2015-м было заиграно 69 белорусов до 21 года, а в прошлом чемпионате 63. Понимаете, за чей счет произошло сокращение?
Поэтому существующих механизмов сдерживания уже недостаточно. Тенденция на подвоз «своих ребят» будет лишь прогрессировать в не самым богатых лигах. Вчера такие посредники были в «Граните» и «Белшине», сегодня придут в Новополоцк или Мозырь.
Далее расклад легионеров по игровым позициям.
На 6 ведущих команд пришлись всего 5
Стоит их перечислить для наглядности: Вячеслав Сушкин (ФК «Витебск»), Неманья Чович (ФК «Минск»), Лука Роткович, Евгений Будник (оба — «Динамо Минск»), Сергей Загинайлов («Торпедо"-БелАЗ).
На весь топ-6 лишь Чович сыграл более 10 полных матчей и проявил себя в должной мере. Сушкин и Загинайлов — 0 забитых мячей. Роткович и Будник играли эпизодические роли и лидерами не стали.
Клубы с 7-го по 16-е места в среднем имели почти по два (1,8)
Причина такого забавного соотношения в той же самой «пробке». Наши форварды не вызывают интереса иностранных клубов, но вполне пригодны для внутренних задач.
Родионов и Януш уже много лет успешно являются главными бомбардирами чемпионата. В минском «Динамо» такого игрока нет, поэтому там подписали в попытках найти свое счастье Сароку и Демидовича. В «Витебске» есть Роман Волков.
Макась и Скавыш вкусили легионерского хлеба и вернулись на отогрев в Беларусь. Чуть ранее это сделал Лаптев.
В условиях отсутствия существенной
Наши лидеры клубного футбола не имеют сильных и ярких
Топ-4 стран, поставлявшие нам футбольные трудовые ресурсы в прошлом сезоне.
Здесь без особых неожиданностей. Разве что, стоит отметить тренд на представителей солнечной Африки, коих в турнире набралось 16.
Сербия, некогда второй по значимости поставщик легионеров, сдает свои позиции. Зато сразу шестеро балканцев были востребованы в верхнем квартете турнирной таблицы.
Еще любопытно качество украинских и российских легионеров. Первые регулярно используются в командах из топ-6, а вот уроженцы России преимущественно в середняках и аутсайдерах. Те же горемычные «Белшина» и «Гранит» заиграли 9 россиян.
Причина понятна и банальна — добротного уровня украинцев мы можем финансово привлекать, а из РФ приезжают преимущественно игроки из минорных лиг.
Всего же в 2016-м заиграны представители 19 стран.
В чемпионате были 13 футболистов, которые не считались легионерами. Три по правилу «топ-100 сборных» и 10, получивших вид на жительство.
При этом все 3
А вот список осевших в Беларуси иностранцев, которые провели 3 и более сезона в нашем чемпионате.
Некоторые из этих футболистов имеют вид на жительство или белорусский паспорт. То есть по всем европейским нормам они имеют право на труд в стране проживания и подобная норма в регламенте абсолютно разумна.
Но зачем отменять «правило топ-100» сборных?
Оно полностью в духе АПЛ и стимулирует клубы привлекать легионеров хорошего уровня. Сергей Хижниченко из «Шахтера», в Жодино подписали Камо Оганисяна.
Очевидно, более состоятельные клубы могут использовать первую поправку, а середняки и аутсайдеры вторую. Пока же команды из подвала таблицы имеют даже больший маневр в легионерском вопросе.
Кстати, лучшими по рейтингу «ПБ» в своих командах стали 4 иностранца: Валериане Гвилия («Минск»), Мохамед Мунир («Динамо Минск»), Алексей Бабырь («Гранит»), Леандро Торрес («Динамо-Брест»).
Символическая сборная легионеров чемпионата Беларуси-2016:
Федоренко («Крумкачы») — Гунчак («Нафтан»), Нойок («Динамо» Минск), Палуш («Ислочь») — Мунир («Динамо» Минск), Макаров («Минск»), Габовда («Динамо» Минск) — Старгородский («Шахтер»), Гвилия (БАТЭ) — Чович («Минск»), Фамейе («Динамо» Брест).