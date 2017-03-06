Насколько в белорусском футболе доверяют легионерам?

В чемпионате Беларуси-2016 было заиграно ровно 100 иностранных игроков, что составило 24,4% от общего числа футболистов.



В среднем в каждом туре принимали участие почти 40 (39,75) легионеров, которые провели на поле 22,6% от общего игрового времени. Как видим, пропорция от числа всех футболистов практически полностью соблюдена. В ведущих европейских лигах эти показатели значительно выше.



В прошлом сезоне можно было использовать не более четырех легионеров на поле одновременно в составе одной команды. В новом чемпионате лимит расширен до 5 игроков. Это даст примерно +5% игрового времени в пользу иностранцев.



Распределение игрового времени легионеров по командам.





«Крумкачы» использовали легионеров активнее всех, и на то есть несколько причин.



Прежде всего, качественная селекция — 4 из 5 подписанных перед прошлым чемпионатом легионеров отыграли от 25 матчей в сезоне. Частный клуб считает каждую копейку и взвешено подходит к трансферам футболистов.



К тому же, в составе «воронов» был единственный голкипер-иностранец, сыгравший почти все матчи. Одно из четырех мест Федоренко занимал в 27-ми случаях.



Олег Дулуб и его последователи применяли низкую ротацию футболистов. Пожалуй, причина этого и в отсутствии должной глубины состава. Особенно в защитной линии.



Любопытно другое: в первой «восьмерке» по использованию легионеров всего 3 команды из топ-8 турнирной таблицы. Те же БАТЭ и «Шахтер» на весьма скромных позициях.



Впрочем, если применить дополнительный фильтр и разбить лигу на топ-6 и остальных, образуется практически полный паритет.





У ведущих команд меньше легионеров в заявке, но они используются более эффективно. Но даже такое распределение не отвечает мировым стандартам в лучших футбольных лигах, где клубы-лидеры в подавляющем большинстве случаев имеют от 50% легионеров в обойме.



Какие из этого можно сделать выводы?



Признанные гранды чемпионата аккумулируют в своих составах лучших белорусов, а средств на качественных легионеров у других потенциальных претендентов нет. Детские школы поставляют игроков все хуже. В итоге БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» пять лет подряд в тройке призеров.



Плюс наверху у нас «пробка» в виде низкой востребованности наших футболистов за границей. Шутка ли, самым громким внешним трансфером межсезонья обещает стать подписание «Крыльями Советов» неувядающего 35-летнего Александра Глеба.



При этом, из приведенных данных мы видим, что число легионеров в середняках и аутсайдерах лиги даже выше. Вылетевшие в первую лигу «Белшина» и «Гранит» заиграли 22 иностранца на двоих! Недалеко ушли и многие из их соседей по таблице.



Да, формально в среднем в чемпионате использовалось 2,47 иностранных игрока на команду. Но рабочих мест и контрактов легионеры получали гораздо больше.



Выходит, сейчас лимит на иностранцев особо не мешает грандам и сдерживает скорее команды из подвала таблицы от чрезмерного увлечения второсортным заграничным товаром.



В качестве еще одного механизма сдерживания АБФФ использует «налог на легионеров».



С одной стороны, это довольно креативный инструмент регулирования — федерация оставляет свободу использования легионеров на усмотрение клубов. Плати за иностранных игроков — и нет вопросов.



Но проблема все-таки возникла даже при нынешних лимите (который будет увеличен в чемпионате-2017) и «налоге на легионеров».



В 2015-м году в чемпионате Беларуси было заиграно 63 иностранца, а в 2016-м — 100! Явно чрезмерный рост числа легионеров, не сопровождавшийся качеством. Ведь наши клубы по большей части лишь сокращают зарплатные ведомости.



Футбол в Беларуси стал настолько «дешевый», что сейчас любой околофутбольный деятель, имея 100 тысяч долларов, может зайти на рынок и «поработать на трансферах». Не в качестве посредника, а почти «инвестора», практически полностью контролируя трансферную политику клуба. Решить вопрос по компенсации за 18-летнего россиянина, заплатить регистрационный сбор за игрока, разработать схему на арендах футболистов и прочие варианты.



В связи с этим напрашиваются две поправки в регламент — ограничение в 9−10 легионеров в заявке и не более двух арендованных иностранных игрока за сезон.



Это вынудит клубы более рачительно подходить к подбору легионеров. Число пассажиров с 1−5 матчами за сезон надо сокращать. Они занимают места наших молодых футболистов, которые не получают первый контракт.



Кстати, в 2015-м было заиграно 69 белорусов до 21 года, а в прошлом чемпионате 63. Понимаете, за чей счет произошло сокращение?



Поэтому существующих механизмов сдерживания уже недостаточно. Тенденция на подвоз «своих ребят» будет лишь прогрессировать в не самым богатых лигах. Вчера такие посредники были в «Граните» и «Белшине», сегодня придут в Новополоцк или Мозырь.



Далее расклад легионеров по игровым позициям.





На 6 ведущих команд пришлись всего 5 форвардов-легионеров (0.83 на клуб).



Стоит их перечислить для наглядности: Вячеслав Сушкин (ФК «Витебск»), Неманья Чович (ФК «Минск»), Лука Роткович, Евгений Будник (оба — «Динамо Минск»), Сергей Загинайлов («Торпедо"-БелАЗ).



На весь топ-6 лишь Чович сыграл более 10 полных матчей и проявил себя в должной мере. Сушкин и Загинайлов — 0 забитых мячей. Роткович и Будник играли эпизодические роли и лидерами не стали.



Клубы с 7-го по 16-е места в среднем имели почти по два (1,8) форварда-иностранца. Но выделить можно только Фамейе и Куйяте.



Причина такого забавного соотношения в той же самой «пробке». Наши форварды не вызывают интереса иностранных клубов, но вполне пригодны для внутренних задач.



Родионов и Януш уже много лет успешно являются главными бомбардирами чемпионата. В минском «Динамо» такого игрока нет, поэтому там подписали в попытках найти свое счастье Сароку и Демидовича. В «Витебске» есть Роман Волков.



Макась и Скавыш вкусили легионерского хлеба и вернулись на отогрев в Беларусь. Чуть ранее это сделал Лаптев.



В условиях отсутствия существенной matchday-выручки и бесплатности телеправ, тратить большие деньги на качественного форварда в том же БАТЭ считают нецелесообразным. А сколько Борисов забил в последнем чемпионате? Простая арифметика.



Наши лидеры клубного футбола не имеют сильных и ярких форвардов-легионеров и не испытывают в них особой необходимости. Хотя в оборонительных порядках середняков и аутсайдеров достаточно опытных иностранных мастеров. Конечно, при таком раскладе страдает зрелищность чемпионата.



Топ-4 стран, поставлявшие нам футбольные трудовые ресурсы в прошлом сезоне.





Здесь без особых неожиданностей. Разве что, стоит отметить тренд на представителей солнечной Африки, коих в турнире набралось 16.



Сербия, некогда второй по значимости поставщик легионеров, сдает свои позиции. Зато сразу шестеро балканцев были востребованы в верхнем квартете турнирной таблицы.



Еще любопытно качество украинских и российских легионеров. Первые регулярно используются в командах из топ-6, а вот уроженцы России преимущественно в середняках и аутсайдерах. Те же горемычные «Белшина» и «Гранит» заиграли 9 россиян.



Причина понятна и банальна — добротного уровня украинцев мы можем финансово привлекать, а из РФ приезжают преимущественно игроки из минорных лиг.



Всего же в 2016-м заиграны представители 19 стран.



В чемпионате были 13 футболистов, которые не считались легионерами. Три по правилу «топ-100 сборных» и 10, получивших вид на жительство.



При этом все 3 легионера-сборника находились в составе БАТЭ и минского «Динамо» — Каспар Дубра, Артур Пикк и Умару Бангура. Потенциально на эту поблажку могли бы рассчитывать Милунович, Мунир, Гвилия.



А вот список осевших в Беларуси иностранцев, которые провели 3 и более сезона в нашем чемпионате.





Некоторые из этих футболистов имеют вид на жительство или белорусский паспорт. То есть по всем европейским нормам они имеют право на труд в стране проживания и подобная норма в регламенте абсолютно разумна.



Но зачем отменять «правило топ-100» сборных?



Оно полностью в духе АПЛ и стимулирует клубы привлекать легионеров хорошего уровня. Сергей Хижниченко из «Шахтера», в Жодино подписали Камо Оганисяна.



Очевидно, более состоятельные клубы могут использовать первую поправку, а середняки и аутсайдеры вторую. Пока же команды из подвала таблицы имеют даже больший маневр в легионерском вопросе.



Кстати, лучшими по рейтингу «ПБ» в своих командах стали 4 иностранца: Валериане Гвилия («Минск»), Мохамед Мунир («Динамо Минск»), Алексей Бабырь («Гранит»), Леандро Торрес («Динамо-Брест»).



Символическая сборная легионеров чемпионата Беларуси-2016:

Федоренко («Крумкачы») — Гунчак («Нафтан»), Нойок («Динамо» Минск), Палуш («Ислочь») — Мунир («Динамо» Минск), Макаров («Минск»), Габовда («Динамо» Минск) — Старгородский («Шахтер»), Гвилия (БАТЭ) — Чович («Минск»), Фамейе («Динамо» Брест).